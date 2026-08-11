¿Qué son las placas Nazca y Sudamericana y por qué hacen que tiemble tanto en Colombia? SGC explica

Placas tectónicas de Nazca y Sudamérica. En el círculo, el mapa de Colombia. Fotos: Getty Images.

Este 10 de agosto el Servicio Geológico Colombiano (SGC) publicó una serie de explicaciones relacionadas con la actividad sísmica del país, tras el terremoto de este lunes que deja, hasta el momento, 111 personas fallecidas.

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Dentro de lo explicado, el SGC se refirió a una de las cuestiones que más afloran en la sociedad del país cuando hechos como los de este día sucede: ¿por qué tiembla tanto en Colombia?

Pues bien, hay dos figuras claves: las placas tectónicas Nazca y Sudamericana. En Caracol Radio le contamos.

¿Qué son las placas Nazca y Sudamericana?

Pues bien, Nazca y Sudamericana son dos placas tectónicas que están directamente colindantes con Colombia teniendo, a su vez, un impacto geológico en lo relacionado a la sismología del país.

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El SGC menciona que “la Placa de Nazca se hunde por debajo de la placa Sudamericana, y la Placa del Caribe, que ejerce presión desde el norte. Esa convergencia convierte al país en un punto de alta dinámica geológica, es una característica natural de su ubicación”.

Pero, ¿esto cómo pasa? La misma entidad lo explica: “Lo que ocurre entre ambas es un proceso de subducción, es decir, una se hunde por debajo de la otra. Cuando tenemos este proceso comienza a generarse una fricción y una acumulación de energía que, año a año, se va a acumulando y llega un punto en donde se libera; esa liberación es la que conocemos como un sismo”.

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Entonces, ¿por qué tiembla tanto en Colombia?

La respuesta, en pocas palabras resumida, es precisamente por ese proceso de subducción entre las dos placas tectónicas (Nazca y Sudamericana) que cubren el territorio colombiano.

Es más, según el Servicio Geológico Colombiano, en Colombia, en promedio, hay 2.500 sismos al mes, lo que equivaldría a 80 por día, pero solo pocos son perceptibles para la población, como el caso del ocurrido este lunes que tuvo como epicentro San José del Palmar, en Chocó.

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Adicionalmente, en Colombia tiembla tanto porque, así como otros países del continente, Colombia se encuentra ubicada “en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que rodea el océano Pacífico y concentra la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica del mundo”.

Esta fue la explicación del Servicio Geológico Colombiano:

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