El Festival de Cine de Londres presenta lo más destacado del cine mundial

El Festival de Cine de Londres (London Film Festival, LFF) vuelve a reunir lo mejor de la cinematografía internacional. En su 70.ª edición, el festival fue inaugurado con la cinta Elsinore, del director Simon Stone, una película que ha recibido el beneplácito de los críticos de cine.

La película cuenta en su papel principal con el actor Andrew Scott, quien da vida a Ian Charleson, el aclamado actor británico recordado por su participación en Carros de fuego (1981) y quien, en sus últimos meses de vida, interpretó de manera magistral a Hamlet en el Teatro Nacional de Inglaterra.

En esta cinta, el actor irlandés, elogiado por su trabajo en Todos somos desconocidos (2023), aborda la lucha contra la epidemia del VIH/sida, el impacto del trauma entre sus amigos homosexuales de Londres y la batalla de Charleson por prolongar su vida mientras persigue el sueño de interpretar a Hamlet. Con esta actuación, Scott se perfila como un fuerte candidato para su primer premio Óscar como mejor actor de reparto.

Lea también: ¿Por qué Piero tenía nacionalidad colombiana? Esta era la relación del cantautor con el país

La cinta recibió calurosos aplausos de la prensa internacional durante su preestreno en los cines de Piccadilly, en el centro de Londres.

El festival, que se celebra del 7 al 18 de octubre, ofrece una ecléctica selección de 251 títulos entre largometrajes, cortometrajes, obras de animación, proyectos de realidad virtual y documentales procedentes de 88 países. Muchas de estas cintas llegan tras su exitoso paso por festivales como Cannes y Venecia; otras perfilan su camino hacia los premios de la Academia, mientras que una buena parte podría sumarse a plataformas de streaming.

Le puede interesar: Trump: pude hacer “cosas muy malas” a Hillary Clinton, Biden y Obama

Latinoamérica tiene presencia en el festival con cuatro películas de Argentina, entre las que destaca la singular apuesta del director Mariano Llinás (La Flor, 2018). Su documental La vida de Jorge Luis Borges se perfila como una de las sorpresas del certamen por su particular formato narrativo: dura cinco horas y media e incluye dos intermedios de diez minutos.

Chile sorprende con Wild Horse Nine, una coproducción internacional que cuenta con la actuación de John Malkovich y que ha sido seleccionada como una de las películas principales del festival londinense.

Los cines del centro de Londres presentan localidades agotadas, transformando la capital británica en un punto de encuentro para el cine de autor y estrenos en versión original subtitulada.