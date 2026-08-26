Fuerte temblor se sintió en varias regiones de Colombia: el epicentro fue en Los Santos, Santander

La diferencia entre terremoto, temblor y sismo: El caso de Venezuela que ha dejado 188 muertos / asbe

En la tarde de este miércoles, 26 de agosto, un fuerte temblor de magnitud 5.1 se sintió en varias regiones del país.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo se dio a las 11:45 de la mañana y su epicentro fue en el municipio de Los Santos, Santander.

Además, el SGC señaló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 149 kilómetros y también se sintió con fuerza en sectores de ese mismo departamento.

Activar y descargar alerta de temblor de Google en su celular

A propósito de los temblores que se producen en Colombia, en W Radio le contamos cómo puede activar el Sistema de Alertas por Terremoto, herramienta habilitada por Google en Colombia.

Los colombianos que cuenten con un dispositivo con sistema operativo Android recibirán notificaciones de alerta de un sismo.

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De acuerdo con Google, este sistema operará de forma gratuita y funcionará como una herramienta complementaria con el propósito de apoyar a las autoridades en la prevención de víctimas fatales por eventos naturales como los terremotos.

“El sistema de alertas de terremotos de Android es un servicio gratuito que detecta terremotos en todo el mundo y puede alertar a los usuarios de Android antes de que comience el movimiento en zonas”, señala el comunicado de la compañía.

¿Cómo funciona?

Esta tecnología de Google trabaja con sismógrafos con base en la información de los acelerómetros y sensores incorporados en los teléfonos inteligentes.

Cuando el acelerómetro de un dispositivo móvil detecta un movimiento del suelo produce una alerta al sistema de Google y, posteriormente, los servidores se encargan de verificar por una red de celulares cercanos si dicha alerta es real o falsa, en caso de ser real se enviará una notificación a los dispositivos para avisar.

Cabe resaltar que para que la detección sea válida y la compañía evite errores, el algoritmo de Google busca todas las ubicaciones y magnitudes probables.

“Vimos la oportunidad de usar Android para proporcionar a las personas información oportuna y útil sobre terremotos cuando usan la búsqueda de Google, y una advertencia de unos segundos para que ellos y sus seres queridos estén a salvo”, agrega Google.

¿Cómo activar la opción?

Diríjase a los ‘ajustes’ de su dispositivo

Seleccione la opción ‘Ubicación’

Haga clic en ‘alertas de terremoto’

Active el sistema de alarma

¿Cómo activar la alarma sísmica en IOS?

Si usted tiene un iPhone o un iPad, puede activar la alarma sísmica siguiendo estos pasos:

Abra la aplicación de Ajustes. Es el ícono que tiene forma de engranaje y que se encuentra en la pantalla principal o en el centro de control de su dispositivo.

Es el ícono que tiene forma de engranaje y que se encuentra en la pantalla principal o en el centro de control de su dispositivo. Busque la opción de Notificaciones. Es el ícono que tiene forma de campana y que se encuentra en la parte superior del menú de ajustes.

Es el ícono que tiene forma de campana y que se encuentra en la parte superior del menú de ajustes. Desplácese hasta el final y seleccione la opción de Alertas gubernamentales. Es el apartado donde puede configurar las notificaciones sobre situaciones de emergencia como sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, incendios forestales, entre otras.

Es el apartado donde puede configurar las notificaciones sobre situaciones de emergencia como sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, incendios forestales, entre otras. Active las opciones de Alertas AMBER y Alertas de emergencia. Son los interruptores que le permiten recibir notificaciones sobre casos de niños desaparecidos o situaciones de riesgo inminente para su seguridad. Asegúrese de que estén en posición verde o encendida.

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