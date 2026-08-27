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27 ago 2026 Actualizado 16:18

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Gobierno sancionó la Ley No Más Zoofilia: ¿Qué delitos incluye y de cuánto es la pena mínima?

La autora de la iniciativa, la senadora Esmeralda Hernández, entregó detalles de la ley y las cifras de maltrato que buscan disminuir.

Gobierno sancionó la Ley No Más Zoofilia: ¿Qué delitos incluye y de cuánto es la pena mínima?

Gobierno sancionó la Ley No Más Zoofilia: ¿Qué delitos incluye y de cuánto es la pena mínima?

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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