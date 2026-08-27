Gobierno sancionó la Ley No Más Zoofilia: ¿Qué delitos incluye y de cuánto es la pena mínima?
La autora de la iniciativa, la senadora Esmeralda Hernández, entregó detalles de la ley y las cifras de maltrato que buscan disminuir.
Gobierno sancionó la Ley No Más Zoofilia: ¿Qué delitos incluye y de cuánto es la pena mínima?
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Noticia en desarrollo.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...