Gobierno anuncia acciones para destrabar obras de infraestructura en el Huila

Durante una jornada de trabajo con el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, se revisó el estado de varios proyectos de infraestructura, entre ellos la vía Neiva–San Vicente del Caguán–Florencia, corredor estratégico para la conexión del Huila con Caquetá.

Según el Ministerio de Transporte, esta obra ha enfrentado dificultades relacionadas con seguridad y pagos, por lo que se busca superar estos obstáculos y avanzar en su ejecución.

Entre los compromisos definidos está destrabar los avales pendientes para los proyectos viales Palermo–Gaitania y Aipe–Praga–Santa Rita, financiados con recursos de regalías.

También se acordó buscar financiación para intervenir 20 kilómetros de vías terciarias, con el objetivo de mejorar la conexión de las zonas cafeteras con los mercados, y atender puntos críticos afectados por el sismo mediante los concesionarios viales.

La ministra aseguró que la estrategia del Gobierno es “destrabar, acelerar y ejecutar” los proyectos que requieren las comunidades en las regiones.