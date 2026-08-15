¿Cómo funcionan las alertas sísmicas en los celulares? Ojo, no son predicciones: experto explica

Colombia fue golpeada el pasado lunes por un terremoto de magnitud 7.4 que tuvo epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Sin embargo, esta no fue la única zona afectada, pues regiones como Risaralda, Valle del Cauca y Caldas también resultaron azotadas por la catástrofe.

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Ahora, uno de los temas que más sonaron tras la emergencia fue el papel de la tecnología en la prevención de estos mismo, siendo uno, precisamente, el que se quedó en la cabeza del top: las alertas sísmicas de los celulares.

¿Qué son las alertas sísmicas de los celulares?

Estas alertas son notificaciones tempranas que envían los teléfonos inteligentes (especialmente los sistemas Android y también buscadores como Google) segundos antes de un temblor.

Estos avisos usan los acelerómetros de los dispositivos para detectar ondas sísmicas en tiempo real y alertar a la ciudadanía a tiempo.

Así funcionan los acelerómetros

Pero ojo, estas alertas tempranas no son una predicción, que es una de las equivocaciones que se han cometido dentro de la cultura popular.

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Rodrigo Alejandro León, profesor del departamento de Geociencias de la Universidad de Los Andes, explicó realmente qué son estas alertas y cómo funcionan.

¿Cómo funcionan las alertas sísmicas en los celulares?

El experto, en este apartado, fue muy enfático en subrayar que no se trata de que las aplicaciones o alertas predigan un sismo, sino que solo anuncian que este mismo ya comenzó.

“Esta aplicación entra dentro de los sistemas de alerta temprana. Esto quiere decir que no estamos viendo un pronóstico del evento o del fenómeno, sino, más bien, nos está alertando que el fenómeno ya ocurrió ”, mencionó.

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De esta manera, mencionó sobre el funcionamiento que lo que acontece es que los “teléfonos inteligentes tienen unos sensores que son acelerógrafos, es básicamente como si tuviéramos sismógrafos muy pequeños en cada teléfono, eso es lo que permite que nosotros podamos voltear la pantalla o diferentes cosas que hacemos con ellos”.

“Lo que pasa con el sistema Android es que él es capaz de detectar en una zona que los celulares se mueven al mismo tiempo con la misma aceleración, que es principal, justamente cuando están llegando las ondas sísmicas a la superficie. Esto quiere decir que las personas que estén muy cerca del epicentro, es decir, el punto en la superficie que se proyecta a partir del hipocentro y que sería el punto más cercano entre el punto donde se generan las ondas y que llegan a la superficie, cuando los celulares detectan este movimiento, el sistema de Android lanza una alerta a los celulares que estén en las cercanías o unos cuantos kilómetros a la redonda”, concluyó.

Así lo explica el Servicio Geológico Colombiano:

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