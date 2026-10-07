“Le propongo al presidente que cierre el Congreso y llame a una Constituyente”: Alfredo Saade

Luego que el expresidente Gustavo Petro reaccionara en sus redes sociales a las palabras del mandatario Abelardo de la Espriella donde lo invitó a abrir “las puertas de la reelección”, frente a las elecciones regionales 2027, se dio paso a la discusión de este tema.

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“Los vamos a derrotar en las urnas, no hay contemplación ni en el campo de guerra ni en el campo electoral. Colombia no puede retroceder nunca más”, dijo De la Espriella.

A esto, Petro afirmó: “Yo a usted no le temo porque conozco al dedillo su pasado señorito Abelardo Squiffo. Habrá (abra) las puertas de la reelección y me enfrentará”.

En entrevista con el programa 6AM W de Caracol Radio, el pastor Alfredo Saade, indicó que está de acuerdo con esta posibilidad.

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“Yo creo que es el momento de ponerla nuevamente sobre la mesa, en los últimos tres años yo he querido que exista una constituyente que se llame a reelección, y es más, le pido al presidente Abelardo de la Espriella que haga lo que tiene que hacer y cierre de una vez al Congreso y llame a una constituyente donde participen todos los expresidentes, incluido él”.

Agregó que quien gane, tendría el respaldo de todos los que participaron y de todo el país, “para que en pleno nos dediquemos a levantar a la nación y se acaben las divisiones”.

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