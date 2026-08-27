¿Cuánto dinero recibió Santa Fe por su clasificación a los cuartos de final de la Sudamericana?

Los jugadores de Santa Fe celebran la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images) / Rodrigo Valle

Independiente Santa Fe clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de derrotar 8-7 a River Plate en los lanzamientos desde el punto penalti. La serie terminó empatada 1-1, tras el juego de vuelta disputado en el estadio Más Monumental.

El equipo bogotano avanzó a la próxima instancia gracias a la actuación del portero Wbeimar Aspilla, quien atajó un penalti en la tanda y marcó el cobro definitivo para sellar la clasificación Cardenal.

¿Cuánto dinero recibió Santa Fe por la clasificación?

Además del logro deportivo, Santa Fe recibió un premio económico por clasificar a los ocho mejores de la Copa Sudamericana. El equipo bogotano sigue acumulando ganancias por su presencia internacional.

Por acceder a los cuartos de final de la Sudamericana, Santa Fe recibió 700.000 dólares, un poco más de 2 mil millones de pesos colombianos. El equipo bogotano ya registra más de 1.5 millones de dólares ganados por su presencia en la competencia.

En total, Santa Fe ha ganado 1′800.000 dólares en la Copa Sudamericana, por haber estado en el playoff del torneo recibió 500 mil; mientras que por acceder a octavos había recibido otros 600 mil.

¿Cuánto dinero ha recibido Santa Fe en total?

Entretanto, por su presencia en la Copa Libertadores, el equipo bogotano alcanzó a recibir 3′680.000 dólares, tres de ellos fueron por clasificar a fase de grupos; mientras que 680 mil fueron por ganar dos partidos en la fase de grupos.

En total, Santa Fe ha recibido 5′840.000 dólares por su presencia en competencias Conmebol durante el 2026, aproximadamente un poco más de 17 mil millones de pesos colombianos.

Independiente Santa Fe se medirá ahora en cuartos de final de la Copa Sudamericana a Vasco Da Gama.El juego de ida se disputará enEl Campín entre el 8 y 10 de septiembre;mientras quela vuelta será en Río de Janeiro entre el 15 y 17 del mismo mes.