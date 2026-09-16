Rodrigo Contreras continúa como el máximo goleador de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana está entrando en su recta final y este jueves se conocerán los cuatro semifinalistas del certamen. Santa Fe se despidió del torneo en los cuartos de final, cayendo a manos del Vasco Da Gama.

Precisamente, el equipo de Río de Janeiro se citará contra Boca Juniors en una de las semifinales de la competencia. Entretanto, en la otra semifinal se estarán midiendo los ganadores de las series entre Atlético Mineiro (0)-(2) Santos y Montevideo City Torque (0)-(2) Cienciano.

Rodrigo Contreras, máximo goleador del torneo

A falta de siete partidos para finalizar el certamen, el argentino Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios, se mantiene como el máximo anotador de la competencia, compartiendo la primera posición con dos jugadores más.

Pese a la eliminación del equipo bobotano en la fase de grupos de la Sudamericana, Contreras continúa liderando la tabla de artilleros con cinco tantos marcados en siete compromisos disputados.

El Tucu le convirtió dos tantos a Atlético Nacional en la primera fase de la Copa, uno de ellos desde antes de mitad de cancha, dos anotaciones más a Boston River de Uruguay y un tanto a O’Higgins de Chile, estos tres en fase de grupos.

Rodrigo Contreras comparte el primer lugar con el brasileño Gabriel Barbosa, del Santos, y el uruguayo Salomón Rodríguez, del Montevideo City Torque. La diferencia con ambos jugadores, es que Contreras logró las anotaciones en menos partidos, Gabigol registra ocho partidos en el certamen y Rodríguez, 10.

Sin colombianos en las primeras posiciones

No hay jugadores colombianos que se asomen en los primeros lugares de la tabla de máximos anotadores. No obstante, el uruguayo Franco Fagundez, de Independiente Santa Fe, se despidió de la Copa Sudamericana con tres anotaciones.

Tabla de goladores de la Copa Sudamericana 2026