Álvaro Montero, aplaudido por hinchas de Boca: Figura Vs. Sao Paulo tras conocer muerte de su abuela

Álvaro Montero, en medio de una difícil situación familiar, fue una de las grandes figuras de Boca Juniors en la victoria 1-0 sobre Sao Paulo, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, disputado en La Bombonera.

Montero tuvo un par de intervenciones claves para defender su puerta, la mejor de ellas a los 17 minutos, tras una mala salida del equipo Xeneize, quedando solo Luciano en el área, definiendo con un cabezazo para rechazar la pelota con la mano derecha.

El uruguayo Miguel Merentiel anotó el único gol del partido a los 52 minutos, aprovechando un rebote del arquero Rafael, tras una primera atajada a un remate suyo, enviando la pelota al fondo de la red.

Montero tuvo una atajada más en la etapa complementaria, un remate a ras de pasto que se fue entre las piernas de un compañero, controlando la pelota en dos tiempos.

Arruabarrena reveló la triste noticia que recibió Montero

En la rueda de prensa posterior al partido, Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca, fue consultado por la mejoría en el nivel de Álvaro Montero, asegurando que se ha tratado de un tema de adaptación y revelando la noticia del fallecimiento de su abuela.

“La verdad, nada, hablar (¿Qué han hecho para que mejore), tener los tiempos suficientes para que se adapte al mundo Boca. Hoy, antes del partido falleció la abuela y ahora está viajando a Colombia. Es un golpe duro para él, pero estuvo presente e hizo una gran actuación", comentó Arruabarrena.

Sobre Montero, añadió: “Creo que ahí El Tigre Muñoz (Entrenador de arqueros de Boca) también tiene mucho que ver, en tratar de llevar los tiempos que tiene que llevar una adaptación a un club con todo lo que genera Boca, el famoso mundo Boca. Él viene de Vélez, respeto a Vélez, pero no es lo mismo que Boca y muchas veces la llegada lleva su tiempo, igual, cuando lo criticaban tampoco tenían mucha razón”

“Hablo bastante, él tiene que estar tranquilo. Me pone contento mantener el arco en cero ante un rival importante, esperemos seguir manteniendo ese arco en cero”, concluyo El Vasco sobre Álvaro Montero y su intervención.