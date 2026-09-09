Llamado de atención de Hugo Rodallega a los hinchas de Santa Fe: “Sentí que se desesperaron”

Independiente Santa Fe sigue su camino en la Copa Sudamericana 2026. El cuadro cardenal se midió con Vasco da Gama en el Estadio El Campín y cerró el duelo de ida con empate a cero (0-0), razón por la cual esta serie se definirá en suelo brasileño el 15 de septiembre.

Fue un partido irregular del cuadro cardenal, que en la primera mitad no estuvo fino en la generación ofensiva, pero en el complemento luchó hasta el final por el triunfo. Incluso su acción más clara llegó al minuto 67 con un certero remate dentro del área de Franco Fagúndez, el cual se estrelló en el travesaño.

Ahora, el León deberá repetir el milagro de la ronda anterior, cuando también igualó en casa frente a River Plate (0-0) y posteriormente dio el golpe en el Estadio Monumental a través de la tanda de penales. Esta vez el escenario será el Estadio São Januário.

Hugo Rodallega: “Sentí que la hinchada se desesperó”

Finalizado el encuentro, el capitán Hugo Rodallega habló ante los medios de comunicación en zona mixta y allí se refirió a los 18.540 hinchas que acompañaron al equipo en el Estadio El Campín. Aunque en un primer momento le pidió a los hinchas comprensión y serenidad, también mandó un mensaje de unión y confianza de cara al reto que se viene.

“La hinchada tiene que confiar, sabe que este equipo es resiliente. Quizás no tuvimos la fortuna de que el balón entrara, pero el equipo jugó bien, se esforzó, tuvimos opciones de gol. Sentí por momentos que la hinchada se desesperó un poquito, pero eso hace parte del fútbol. El hincha que viene al estadio quiere ver a su equipo ganar, entonces de este lado los entendemos, pero esperamos que ellos también nos entiendan a nosotros. Sigan confiando en este equipo, que irá a Brasil con la mentalidad de dar el paso gigante”, sentenció.

Y complementó con el mensaje de esperanza de cara al encuentro con Vasco en suelo brasileño: “Incluso muchos de nuestros hinchas pensaron contra River que quizás ya estábamos eliminados, porque sería difícil. En esta ocasión no es la excepción, porque en este tipo de series el hincha viene con la ilusión de ver ganar al equipo en casa para tener una pequeña ventaja. Sin embargo, la invitación es para que confíen, que sepan que el partido está totalmente abierto y vamos a ir a Brasil con la mentalidad de ganarlo”.