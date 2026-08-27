Santa Fe elimina a River y entra en lista: históricas victorias de equipos colombianos en Argentina. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images) / Rodrigo Valle

Independiente Santa Fe se metió en los cuartos de final de la Copa Sudamericana al eliminar este miércoles 26 de agosto a River Plate, en el estadio Monumental de Buenos Aires, luego de una infartante tanda de 22 cobros desde el punto penalti que le dio la ventaja por 7-8 después del empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

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El guardameta Weimar Asprilla convirtió el penalti decisivo para la clasificación y atajó uno de los 11 disparos riverplatenses, mientras que su colega de River, Santiago Beltrán, pasó de héroe a verdugo porque después de atajar tres tiros falló el suyo al mandar la pelota por encima del travesaño.

En los 90 minutos de juego, River anotó a través de Sebastián Driussi a los 52 minutos, pero el uruguayo Franco Fagúndez igualó el marcador en el minuto 80 en un impecable cobro de penalti tras una mano en el área de Lucas Martínez Quarta.

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Históricas victorias de equipos colombianos en Argentina

Millonarios consiguió la primera victoria de un equipo colombiano en Argentina. Lo hizo en la Copa Libertadores de 1978, cuando se impuso por 2-1 sobre Quilmes. Deportivo Cali fue el primer equipo colombiano en ganarle a River Plate en el Monumental. El verde azucarero lo consiguió en la Copa Libertadores de 1981, cuando triunfó por 2-1 con actuación magistral de Willington Ortíz. Atlético Nacional es el único equipo colombiano que le ha ganado a Boca Juniors en La Bombonera. El histórico hecho se produjo en la Copa Sudamericana del 2003 y ganó por la mínima diferencia con anotación de Edixon Perea. Atlético Nacional es el único equipo colombiano en vencer como visitante a River y Boca. Al ya mencionado triunfo en La Bombonera (2003) se suma la victoria por 2-3 en el Monumental, durante la Copa Libertadores del 2000. Atlético Nacional es el club colombiano que más veces se impuso en territorio argentino por competencias CONMEBOL. En total, el equipo antioqueño registra nueve victorias. Santa Fe se suma a Atlético Nacional y América de Cali como los únicos equipos colombianos en derrotar a River Plate en una fase de eliminación directo por torneos CONMEBOL. El León este año y el verde en la Libertadores 1995, lo consiguieron cerrando la serie en suelo argentino.

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