Santa Fe avanzó a cuartos de final de Copa Sudamericana: rival a enfrentar y fecha del partido. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images) / Rodrigo Valle

¡Milagro en territorio argentino! Independiente Santa Fe se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 al superar 8-7 en los penales al argentino River Plate, luego de igualar 1-1 en el desquite de los octavos jugado este miércoles 26 de agosto en el estadio Monumental de Buenos Aires.

REVIVA ACÁ LA CLASIFICACIÓN DE SANTA FE A CUARTOS DE FINAL DE COPA SUDAMERICANA

¿A qué rival enfrentará Santa Fe en Copa Sudamericana?

En los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe se tendrá que enfrentar con el Vasco da Gama, cuadro brasileño que tiene en sus filas a cuatro colombianos: Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Johan Rojas y Marino Hinestroza.

En caso de avanzar de ronda, el cuadro colombiano tendrá que enfrentar en semifinales al vencedor de la llave Sao Paulo vs Boca Juniors.

¿Cuándo se jugará la serie Vasco da Gama vs Santa Fe por Copa Sudamericana?

Según reveló la CONMEBOL durante el sorte de esta nueva fase, los cuartos de final ida se jugarán en la semana del 9 de septiembre, mientras que los partidos de vuelta se llevarán a cabo en la semana del 16.

Independiente Santa Fe comenzará su llave en el Estadio El Campín de Bogotá y cerrará todo en suelo brasileño.

Así quedaron las llaves de cuartos de final de Copa Sudamericana