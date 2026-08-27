Hugo Rodallega sueña en grande en Sudamericana: “Queremos llegar hasta la final y pelear el título”

Once titular de Santa Fe en su duelo ante River Plate en el estadio Más Monumental. (Photo by Federico Peretti/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Hugo Rodallega, ídolo y capitán de Santa Fe, destacó la entrega y compromiso del equipo para conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de dejar en el camino a River Plate en el mítico Más Monumental.

Rodallega no pudo estar en los lanzamientos desde el punto penalti, cediendo incluso su cobro a Franco Fagundez, en la ejecución que significó el 1-1 definitivo durante los 90 minutos.

Al final del encuentro, en diálogo con ESPN, Rodallega comentó sobre la clasificación: “Nos toca a nosotros celebrar, sabíamos que iba a ser súper complicado ganar acá, a un River que tenía toda su gente, que el estadio estaba lleno. Sabíamos de la presión que íbamos a tener, pero el grupo se comportó bien, a pesar de que por momentos en el partido no estuvimos muy finos. Al final el esfuerzo es premiado y le damos la gloria a Dios”.

Por otro lado, el experimentado delantero se mostró ambicioso de cara a lo que se viene para el equipo en el certamen internacional, asegurando que el objetivo es alcanzar el título.

“A la fe, a la garra, al corazón que le pone este grupo en cada partido. Nosotros, cuando salimos eliminados de Libertadores, sabíamos que teníamos la oportunidad de venir y disfrutarnos la Sudamericana, y nuestro objetivo es muy claro, queremos llegar hasta la final y pelear el título”, mencionó al respecto.

¿Cuándo y contra quién jugará Santa Fe en cuartos?

Independiente Santa Fe se medirá ahora en cuartos de final de la Copa Sudamericana a Vasco Da Gama. El juego de ida se disputará en El Campín entre el 8 y 10 de septiembre; mientras que la vuelta será en Río de Janeiro entre el 15 y 17 del mismo mes.