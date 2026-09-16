Álvaro Montero, del odio al amor en Boca: Periodista lo cataloga como “el Courtois de Sudamérica”

Boca Junior se instaló en las semifinales de la Copa Sudamericana, luego de vencer 2-1 a Sao Paulo en el marcador global. Tras triunfar 1-0 en el compromiso de ida en La Bombonera, el partido en el Estadio Morumbí terminó empatado 1-1.

Uno de los jugadores que volvió a ser determinante en el Xeneize fue el portero colombiano Álvaro Montero, quien tuvo una atajada clave durante el primer tiempo, cuando el juego continuaba empatado 0-0.

A los 38 minutos, desde la banda izquierda, Gustavo Domingos Santana se impuso a la zaga visitante con un cabezazo, casi que sin saltar, el portero guajiro rechazó la pelota con su mano derecha, golpeando el balón en el travesaño y siendo rechazado el rebote por la defensa.

Montero, del odio al amor

Luego de sus primeros partidos como arquero de Boca Juniors, Álvaro Montero fue centro de fuertes críticas por los hinchas y la prensa Xeneize. La goleada 3-0 frente a Deportivo Riestra marcó al portero de la Selección Colombia, quien empezó a cambiar su imagen a través de sus actuaciones.

Aquel mal partido parece ser cosa del pasado y hoy el presente de Montero es cada vez más positivo en el Mundo Boca. Incluso, tras su actuación en Brasil, alguien se atrevió a llamarlo “el Courtois de Sudamérica”.

“Montero, el arquero de Boca, es el Courtois de Sudamérica. Es el Courtois de Sudamérica, la alegría del pueblo Xeneize es muy grande”, aseguró el periodista Jero en Picado TV.

¿Qué dijo Montero al final del partido?

Al final del partido, Álvaro Montero dialogó con los distintos medios de comunicación presentes en el estadio Morumbí, expresando su felicidad por la clasificación y asegurando que deben estar a la altura de lo que se viene.

“Ojalá no tuvieramos que trabajar, sería más fácil. Feliz de haber avanzado, el grupo trabajó todo el partido muy bien, competimos de buena manera. Hay que acostumbrarnos a vivir estas instancias”, comentó Montero en diálogo con DSports.

Y añadió, respecto al gol polémico que le anularon a los brasileños. “Sí (fuera de lugar), porque dos jugadores de ellos estaban solos, era difícil que no estuviera. Tengo entendido que fue muy fina. Más allá de eso, tenemos que estar muy atento, son desatenciones que te pueden costar un partido, son cosas que tenemos que mejorar. Pero en general, bien por el sacrificio del equipo”, mencionó.

Por su parte, en TNT Sports mencionó: “Teníamos que haber ido ganando, lástima el gol al final. Fue un buen partido en general competimos dos equipos grandes. Feliz por el resultado y poder avanzar”.

“En Boca tienes que esta preparados para vivir estas instancias, el club te lo exige, nosotros queremos y hay que trabajara para ir tras eso”, sentenció al respecto.