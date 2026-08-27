Así reaccionó la prensa argentina a la eliminación de River Plate contra Santa Fe en la Sudamericana

Independiente Santa Fe logró la épica y se instaló en cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de superar nada más y nada menos que a River Plate en la definición de los penales, luego del 1-1 en la serie. La serie desde el punto blanco fue histórica, pues se lanzaron 22 cobros y fue el arquero Cardenal, Wbeimar Asprilla, el que convirtió el que le dio la clasificación a los bogotanos.

Más allá de que no es el mismo River de hace unos años, y que con Eduardo Coudet no ha encontrado el fútbol para poder lavantar, no deja de ser mítico para Santa Fe eliminarlos en el Monumental. Además, el conjunto argentino fue el que empezó ganando el partido con el gol de Sebastián Driussi, pero lo empató Franco Fagúndez para conducir a la tanda eterna que acabo con el 7-8.

¿Cómo reaccionó la prensa argentina a la eliminación de River?

Desde antes de la serie de octavos de final ante Santa Fe, ya venía siendo cuestionado Coudet en el cargo. La prensa y la opinión pública le daban como ultimátum el hecho de eventualmente caer eliminado, situación que a la postre terminó sucediendo y que tiene su continuidad en vilo.

Una vez terminado el encuentro en Núñez, la prensa argentina no tardó en ser vehemente con el equipo:

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Olé | Otro papelón de River: afuera de la Sudamericana y ¿sigue Coudet?

Uno de los medios escritos más importantes de Argentina fue duro con River y se enfocó en el titular en si continuará o no Coudet en el cargo.

“En agosto, con un mercado de pases europeo, en el Monumental, con el aliento de su gente, River ya tiró el semestre al tacho de basura.. Eduardo Coudet fue otra vez fue el principal responsable”, añaden al respecto.

Cuestionaron los cambios que realizó Coudet para el segundo tiempo, así como la falta de efectividad que le terminó costando caro en la serie, así como en lo que va desde la llegada del entrenador.

La portada de Olé tras la eliminación de River Plate / Olé Ampliar La portada de Olé tras la eliminación de River Plate / Olé Cerrar

El Gráfico | Papelón Monumental: River, eliminado de la Copa Sudamericana

Otro de los medios más reconocidos de Argentina, como lo es El Gráfico, también calificó de “papelón consumado” la actuación de River.

“Un nuevo papelón de River...No supo ganarlo en los 90′ y después de 22 penales el Millonario cayó ante Independiente Santa Fe con cinco campeones del mundo en cancha", describió el medio.

Clarín | River, eliminado con papelón de la Copa Sudamericana: pese a Beltrán, Independiente Santa Fe le ganó una dramática definición por penales

Este medio no ocultó su crítica hacia River e incluso fue más allá y cuestionó a la dirigencia, principalmente al presidente de la institución, Stefano Di Carlo. Clarín editorializó la caída del conjunto de la Banda Cruzada buscando a los responsables de esta debacle.

Santa Fe avanzó a cuartos de final de Copa Sudamericana: rival a enfrentar y fecha del partido

“¿Y ahora quién se hace cargo de este papelón, de este semestre de espanto que va mucho más allá de la infartante definición por penales en la que River perdió 8-7 ante Santa Fe para quedar eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final tras empatar 1-1 en los 90 minutos? Es posible que Eduardo Coudet se quede sin trabajo en breve. La temprana salida en la Copa Argentina después de caer ante el débil Aldosivi pesa tanto como la peor racha de derrotas de la historia. ¿Y cuántas balas le entrarán al presidente Stefano Di Carlo, que no para de acumular reveses en sus menos de 12 meses de gestión?“, se lee entre sus líneas.

Nota de Clarín sobre la eliminación de River Plate de la Sudamericana Ampliar Nota de Clarín sobre la eliminación de River Plate de la Sudamericana Cerrar

La Nación | River sufrió otro fracaso que consume el escaso crédito que le quedaba a Eduardo Coudet

Para La Nación, Santa Fe avivó la crisis de River Plate y también dejó más afuera que adentro a Eduardo Coudet.

“Si es cierto que el futuro de Eduardo Coudet dependía de esta serie, la eliminación, y en la forma en que se produjo, parece llevarlo derecho a la renuncia. Y los dirigentes tienen motivos de sobra para aceptársela; se esfumó el margen para vislumbrar que con este capitán del barco se puede emerger de este naufragio”, sentenciaron al respecto.

Lo cierto es que la relación del plantel, cuerpo técnico y directivos, con los hinchas, queda totalmente friccionada luego de este nuevo golpe. El club no se repone de los últimos meses adversos que ha tenido, que ni incluso Marcelo Gallardo en su segundo ciclo pudo sacar a flote.