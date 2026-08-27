Wbeimar Asprilla: “Dios me había hablado, me había dicho que era mi momento”

Wbeimar Asprilla celebra tras marcar el penalti definitivo en la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images) / Rodrigo Valle

Independiente Santa Fe logró una histórica clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de dejar en el camino a River Plate en el mítico Más Monumental, empatando 1-1 en el juego de vuelta e imponiéndose 8-7 en los lanzamientos desde el punto penalti.

El portero chocoano Wbeimar Asprilla, quien tuvo la difícil tarea de reemplazar a Andrés Mosquera Marmolejo para esta serie, terminó siendo la gran figura del encuentro, atajando un penal y convirtiendo el definitivo, que selló la clasificación cardenal.

Al final del encuentro, Asprilla agradeció a todos sus compañeros y a Dios por la clasificación, asegurando que este le había hablado. De igual manera, reveló qué consejos le dio Róbinson Zapata, exarquero Cardenal, antes de la definición desde el punto blanco.

“Nunca pensás eso, como tú acabas de decir, la figura fue el equipo, Dios, que nos trajo hasta este punto, la honra y gloria a él, que hoy nos permite disfrutar de este momento. Debemos disfrutarlo, porque creo que es un equipo que lucha, que mete, que ha sufrido mucho y que hoy Dios le da un empujón más para conseguir esto que tanto anhelamos por segunda vez”, comentó en diálogo con ESPN.

Asprilla añadió sobre su charla con Rufay: “Estar tranquilo, que disfrutara, que era un momento que me gustaba mucho. Sé que Dios me había hablado, me había dicho que era mi momento. Doy gracias a él que así fue y darle la gloria y la honra a él, no tengo más palabras para nadie”.

Santa Fe se estará enfrentando ahora en los cuartos de final de la Copa Sudamericana a Vasco Da Gama de Brasil, serie que comenzará en Bogotá y cerrará en Río de Janeiro.