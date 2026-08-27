Videos: imperdible reacción de hinchas de River Plate a eliminación contra Santa Fe en Sudamericana

Jugadores de River Plate tras quedar eliminados de la Copa Sudamericana. Abajo, Fagundez, de Santa Fe, junto a rostros de hinchas de River Plate. Fotos: Getty Images y redes sociales.

Este miércoles, 26 de agosto, Santa Fe dio el batacazo en el fútbol de esta parte del mundo tras eliminar de visitante a River Plate, uno de los cuadros más laureados del continente, de la Copa Sudamericana, en una extensa tanda de penales.

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El partido

Santa Fe llegaba al Monumental de Núñez con la presión de jugar de visitante tras haber sellado un empate 0-0 en El Campín de Bogotá.

Luego de un primer tiempo en donde se mantuvieron en tablas, River abrió el marcador al minuto 52 por medio de Sebastián Driussi; sin embargo, el cuadro ‘Cardenal’ logró el empate en el cierre del partido, al minuto 81, por un penal de Fagundez que convirtió en gol.

Así, el 1-1 en el marcador obligó a que el partido se definiera en tanda de penales, en donde Santa Fe ganó 8-7. Beltrán, el portero de River, junto a Santos Borré, fallaron los dos penales decisivos para los argentinos, mientras que para el ‘Expreso Rojo’, el menos esperado fue el héroe: el portero Weibmar Asprilla, que anotó el tanto de la victoria.

De esta forma, Santa Fe jugará los cuartos de final contra Vasco da Gama, equipo brasileño que cuenta con jugadores colombianos en sus filas como Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Johan Rojas y Marino Hinestroza.

Ahora, los únicos afectados no fueron los jugadores del ‘Millonario’, sino sus hinchas también, que en redes sociales dejaron ver su descontento.

Vea las reacciones de los hinchas de River Plate a la eliminación de la Copa Sudamericana contra Santa Fe

En este recopilatorio aparecen reacciones de los hinchas de River Plate a la tanda de penales y, así mismo, al momento exacto de la eliminación en Copa Sudamericana contra Santa Fe.

Además, también está la reacción de dos hinchas, e influences, de Boca Juniors muy conocidos: ‘Davoo Xeneize’ y ‘LaCobra’.

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Vea los videos.

Los hinchas de Boca Juniors:

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