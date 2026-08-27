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27 ago 2026 Actualizado 12:49

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Videos: imperdible reacción de hinchas de River Plate a eliminación contra Santa Fe en Sudamericana

Santa Fe eliminó a River Plate desde los penales en el mítico estadio Monumental. En video varios hinchas argentinos registraron su reacción a la derrota.

Jugadores de River Plate tras quedar eliminados de la Copa Sudamericana. Abajo, Fagundez, de Santa Fe, junto a rostros de hinchas de River Plate. Fotos: Getty Images y redes sociales.

Jugadores de River Plate tras quedar eliminados de la Copa Sudamericana. Abajo, Fagundez, de Santa Fe, junto a rostros de hinchas de River Plate. Fotos: Getty Images y redes sociales.

Jugadores de River Plate tras quedar eliminados de la Copa Sudamericana. Abajo, Fagundez, de Santa Fe, junto a rostros de hinchas de River Plate. Fotos: Getty Images y redes sociales.
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Este miércoles, 26 de agosto, Santa Fe dio el batacazo en el fútbol de esta parte del mundo tras eliminar de visitante a River Plate, uno de los cuadros más laureados del continente, de la Copa Sudamericana, en una extensa tanda de penales.

Lea más: Santa Fe avanzó a cuartos de final de Copa Sudamericana: rival a enfrentar y fecha del partido

El partido

Santa Fe llegaba al Monumental de Núñez con la presión de jugar de visitante tras haber sellado un empate 0-0 en El Campín de Bogotá.

Luego de un primer tiempo en donde se mantuvieron en tablas, River abrió el marcador al minuto 52 por medio de Sebastián Driussi; sin embargo, el cuadro ‘Cardenal’ logró el empate en el cierre del partido, al minuto 81, por un penal de Fagundez que convirtió en gol.

Así, el 1-1 en el marcador obligó a que el partido se definiera en tanda de penales, en donde Santa Fe ganó 8-7. Beltrán, el portero de River, junto a Santos Borré, fallaron los dos penales decisivos para los argentinos, mientras que para el ‘Expreso Rojo’, el menos esperado fue el héroe: el portero Weibmar Asprilla, que anotó el tanto de la victoria.

De esta forma, Santa Fe jugará los cuartos de final contra Vasco da Gama, equipo brasileño que cuenta con jugadores colombianos en sus filas como Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Johan Rojas y Marino Hinestroza.

Ahora, los únicos afectados no fueron los jugadores del ‘Millonario’, sino sus hinchas también, que en redes sociales dejaron ver su descontento.

Vea las reacciones de los hinchas de River Plate a la eliminación de la Copa Sudamericana contra Santa Fe

En este recopilatorio aparecen reacciones de los hinchas de River Plate a la tanda de penales y, así mismo, al momento exacto de la eliminación en Copa Sudamericana contra Santa Fe.

Además, también está la reacción de dos hinchas, e influences, de Boca Juniors muy conocidos: ‘Davoo Xeneize’ y ‘LaCobra’.

Lea también: Hugo Rodallega sueña en grande en Sudamericana: “Queremos llegar hasta la final y pelear el título”

Vea los videos.

@eliaselking23

Reacción a los penales River vs Inde SANTA Fe #futbol #reaccion #riverplate #sudamericana

♬ sonido original - Eliaselking23
@loslopez.tv

NUESTRA REACCIÓN a los PENALES // River vs Ind. Santa Fe Seguinos y dale like ❤️ #parati #fyp #riverplate #reacciones #hinchas

♬ sonido original - Los Lopez
@ponealdiez

River eliminado contra Independiente Santa y relato #Costafebre #riverplate

♬ sonido original - Pone Al Diez
@zalivitalive

GOLAZO DE SANTA FE A RIVERPLATE!! 1-1 CREDITOS: @frankucho79 #kickargertina #sudamericana #riverplate #independientesantafe #RIVERPLATE

♬ original sound - zalivitalive - zalivitalive
@burricarp

REACCIÓN RIVER VS SANTA FE EMPATE DE PENAL!!! #copasudamericana #humor #bocajuniors #chiquitapia #riverplate

♬ sonido original - BURRI CLIPS
@burricarp

SANTA FE ELIMINA A RIVER POR PENALES

♬ sonido original - BURRI CLIPS
@ffranfu_

River eliminado de local #sudamericana #penales #independientesantafe #river #fyp #viral #futbol

♬ sonido original - fran 🤠 - fran 🤠

Los hinchas de Boca Juniors:

@gabrielaclips2

LA FIGURA DEL PARTIDO DE INDEPENDIENTE SANTA FE#argentina #colombia #davooxeneize #davo #lacobra #bocajuniors #riverplate #copasudamericana

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@westclips6767

Empató santa fee ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ #sudamericana #hoy #gol #lacobra #river

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Omar Pérez

Omar Pérez

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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