🔴 EN VIVO | Vasco Da Gama vs Santa Fe, por la vuelta de Sudamericana: trasmisión y minuto a minuto
Los cardenales deberán conseguir su paso a semifinales en condición de visitante.
Independiente Santa Fe visitará este 15 de septiembre a Vasco Da Gama por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana en el Estadio São Januário, Rio de Janeiro a las 5:00 PM hora colombiana. El conjunto bogotano no logró sacar ventaja en el Campín el pasado 8 de septiembre.
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Santa Fe busca repetir la hazaña
El conjunto dirigido por Pablo Repetto quiere volver a dar un golpe fuera de casa, tal como ocurrió en los octavos de final frente a River Plate. Santa Fe empató 1-1 en el Monumental y posteriormente se impuso 8-7 en los penales para avanzar a cuartos.
La fortaleza de Vasco como local
El equipo brasileño intentará aprovechar el ambiente de São Januário. Vasco nunca ha perdido como local ante un equipo colombiano en torneos de la CONMEBOL, con cinco victorias y dos empates. Además, solamente ha recibido dos goles en esos siete encuentros.