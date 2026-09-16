Esta fue la millonada que ganó Santa Fe durante su participación en Libertadores y Sudamericana 2026

Independiente Santa Fe despertó del sueño internacional luego de caer eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Vasco Da Gama de Brasil por 2-0, resultado producido en el juego de vuelta en Rio de Janeiro. El cuadro bogotano fue el que más lejos llegó de los colombianos durante este 2026 en competiciones Conmebol, por lo que tuvo uno de los mejores rendimientos económicos producto de su participación internacional

El camino de Santa Fe en Libertadores y Sudamericana

El equipo Cardenal llegó directamente a la fase de grupos de la Libertadores luego de haber salido campeón en el Apertura 2025 bajo el mando de Jorge Bava. A Santa Fe le tocó una zona muy pareja, con Corinthians, Platense y Peñarol, logrando terminar en el tercer puesto con 8 puntos, a dos de los argentinos y a tres de los brasileños.

Ese tercer puesto le permitió caer a la Copa Sudamericana, donde se impusieron en la fase de playoffs por 5-0 contra Caracas de Venezuela. Luego, lograron la gesta histórica de eliminar a River Plate en octavos de final en el Monumental por penales y posteriormente cayeron en cuartos ante Vasco.

¿Cuánto dinero le dejó a Santa Fe su participación internacional en 2026?

Su paso por la Copa Libertadores dejó cerca de 3.68 millones de dólares, producto de los tres partidos de local (3 millones) y dos victorias en la fase de grupos (USD 680.000 por mérito deportivo).

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Posteriormente, al llegar a los playoffs de la Sudamericana se le adjudicaron 500 mil dólares, luego USD 600.000 y finalmente USD 700.000 por participar en cuartos de final. Solo en la Sudamericana obtuvo cerca de 1.8 millones de dólares, pero en total la cifra asciende a cerca de 5.48 millones de dólares.

• Copa Libertadores, fase de grupos: US$3.000.000

• Dos victorias en fase de grupos: US$680.000

• Playoffs de Copa Sudamericana: US$500.000

• Octavos de final de Sudamericana: US$600.000

• Cuartos de final de Sudamericana: US$700.00

• Total: US$ 5.480.000

Las palabras de Eduardo Méndez sobre los ingresos de Santa Fe

Recientemente, el presidente del club, Eduardo Méndez, en una entrevista con El VBar, se refirió a los dineros que dejó para la institución la participación internacional. Manifestó que si bien hubo buenos ingresos, no todo queda de lleno para las arcas del club, pues deben pagar la multa de 350 mil dólares de multa y los impuestos.

“Las cuentas son claras. Esto no es de inventar, Santa Fe ha recibido 5.300.000 dólares por las competencias, a eso descontarle los 350.000 dólares de multa, vamos en 4.900.000; a eso descuente el 30% que se va en premios, en logística, en los viajes. El solo viaje a Rio de Janeiro nos vale 250 mil dólares. Como se recibe se gasta, no es que la plata entre y se guarde en el banco. Hay que pagar impuesto, 4x1000, todo eso suma y no es que los 5.500.000 estén en la caja. Contamos con una plata en Conmebol y la tenemos como reserva para cumplir las obligaciones de lo que resta del año. Este equipo tiene gastos comprobables de aproximadamente 1.100.000 dólares, no es que entre y la guardemos. Acá todos los dineros que han entrado a Santa Fe, son reinvertidos en Santa Fe”, dijo en su momento.

En caso de haber superado a Vasco Da Gama, Santa Fe hubiera podido añadir a sus arcas 800.000 dólares.