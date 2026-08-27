River Plate vs Santa Fe EN VIVO: transmisión y minuto a minuto del partido por Copa Sudamericana. (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

El partido a disputarse en el Monumental llega con empate a cero en el marcador global.

Los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 concluyen este miércoles 26 de agosto con el duelo entre River Plate e Independiente Santa Fe, que se disputará en el Monumental a partir de las 7:30 de la noche.

El partido de ida, que tuvo lugar en el Estadio El Campín, concluyó con paridad a cero (0-0). A pesar de la evidente superioridad del cuadro cardenal en casa, fue incapaz de romper la resistencia del guardameta Beltrán.

Para esta serie, el equipo santafereño no podrá contar con Kevin Balanta, quien sufrió una lesión de ligamentos y estará al menos seis meses por fuera de las canchas. El mediocampista se suma a las ausencias por lesión de Andrés Mosquera Marmolejo y Omar Fernández Frasica.

Entretanto, River recupera a sus dos laterales para este compromiso: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Asimismo, destaca la presencia de Thiago Almada y Ángel Correa.

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