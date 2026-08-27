🔴 River Plate vs Santa Fe EN VIVO: transmisión y minuto a minuto del partido por Copa Sudamericana
El partido a disputarse en el Monumental llega con empate a cero en el marcador global.
Los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 concluyen este miércoles 26 de agosto con el duelo entre River Plate e Independiente Santa Fe, que se disputará en el Monumental a partir de las 7:30 de la noche.
El partido de ida, que tuvo lugar en el Estadio El Campín, concluyó con paridad a cero (0-0). A pesar de la evidente superioridad del cuadro cardenal en casa, fue incapaz de romper la resistencia del guardameta Beltrán.
Para esta serie, el equipo santafereño no podrá contar con Kevin Balanta, quien sufrió una lesión de ligamentos y estará al menos seis meses por fuera de las canchas. El mediocampista se suma a las ausencias por lesión de Andrés Mosquera Marmolejo y Omar Fernández Frasica.
Entretanto, River recupera a sus dos laterales para este compromiso: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Asimismo, destaca la presencia de Thiago Almada y Ángel Correa.
Siga EN VIVO la transmisión de River Plate vs Santa Fe
Siga EN VIVO el minuto a minuto de River Plate vs Santa Fe
Ahora los duelos aéreos son para River
Centro preciso desde sector izquierdo que encuentra en soledad a Thiago Almada, pero su cabezazo se va por encima del travesaño
¡¡¡DE NO CREER LO QUE ERRÓ DRIUSSI!!!
Saque de esquina peinado en el primer palo que el delantero, atrás de todos, debía solamente empujar, pero le erró al arco
River se ilusiona con la media distancia
Esta vez el turno fue para Ángel Correa, que probó suerte desde afuera del área, pero se desvió en un defensor
Santa Fe asoma en portería contraria
Terrible error en defensa de River, que aprovecha Hugo Rodallega para ganar con el cuerpo y rematar de volea. El balón se va alto
Remate que se va cerca
Brillante pase al vacío por sector derecho para Ángel Correa, que le gana a su marcador y define dentro del área, pero el balón se va levemente por fuera
Dominio total de River Plate
El cuadro argentino aprieta la salida de Santa Fe con presión absoluta.
¡¡¡LA TUVO RIVER!!!
Brillante jugada colectiva por sector derecho, que concluye con un pase atrás para remate de Driussi, pero el balón se va apenas ancho
Santa Fe sale con un objetivo claro
Férrea propuesta defensiva del cuadro bogotano, que no quiere dolores de cabeza
¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!
Ya se juega el duelo entre River Plate e Independiente Santa Fe. La serie se encuentra igualada 0-0
¡Rodallega sueña con el batacazo!
¡Thiago Almada es titular!
¡Todo listo en el Monumental!
Los equipos están por salir al campo para hacer su presentación oficial ante la gente
Nómina titular de River Plate
Nómina titular de River Plate
¡Comienza el minuto a minuto del partidazo entre River Plate e Independiente Santa Fe por los octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana!