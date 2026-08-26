Parque Isla Salamanca inaugura su primera escultura, dedicada al colibrí manglero

En el marco de los 62 años del Parque Isla de Salamanca, fue entregada una escultura del colibrí manglero, un ave endémica de la Costa Caribe colombiana catalogada en peligro crítico de extinción. La obra, instalada en el área protegida, fue elaborada a partir de sedimentos recuperados del Caño Clarín.

La pieza, de 130 kilogramos de peso, fue creada por el escultor Julio César Londoño Pulgarín, de la Fundación Sócrates, utilizando sedimentos de manglar mezclados con cemento, arena y suelo natural.

La Vía Parque Isla de Salamanca, creada en 1964, es reconocida como uno de los principales refugios de aves del país. El área protegida alberga cerca de 359 especies entre residentes, migratorias y endémicas, razón por la cual es conocida como el “Aeropuerto Internacional de las Aves”.

Un símbolo para una especie amenazada

El colibrí manglero (Chrysuronia lilliae) habita exclusivamente en la región Caribe y enfrenta una situación crítica debido a la pérdida de hábitat, los incendios forestales y los efectos del cambio climático. Datos compartidos durante el evento señalan que en un monitoreo reciente realizado en la zona solo fueron registrados 44 individuos.

Para Julio César Londoño, la elaboración de la escultura representó un proceso de aprendizaje sobre una especie poco conocida fuera de la región. “Tuvimos que estudiar, entender la responsabilidad que teníamos como artistas para representar un ave que conocen muy bien quienes habitan y protegen este territorio”, explicó el escultor durante la entrega de la obra.

Londoño destacó además que la escultura permitirá que miles de visitantes conozcan la existencia del colibrí manglero, incluso cuando observarlo en su entorno natural resulta difícil.“De aquí en adelante el pájaro va a cumplir la misión de ser el verdadero mensajero de dónde queda el parque y de qué representa este ecosistema”, señaló.

Primera escultura del parque

El jefe de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Edwin Traslaviña, resaltó la importancia de contar con una representación de una de las especies emblemáticas del área protegida.

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“Es un colibrí endémico que nos permite acercarnos a su belleza, pero además recordar la importancia que tiene para los procesos de polinización y para la conservación del ecosistema de manglar”, afirmó.

Traslaviña recordó que la Vía Parque Isla de Salamanca cuenta con 56.540 hectáreas y es el único parque nacional natural del país con la categoría de vía parque, debido a que una carretera atraviesa su territorio.

El funcionario confirmó además que esta se convierte en la primera escultura instalada dentro del área protegida y que representa uno de sus Valores Objeto de Conservación (VOC), junto a otras especies como el caimán aguja.

Detrás de la obra

La iniciativa fue impulsada por la empresa EECO, que desarrolló el proceso para incorporar sedimentos provenientes de labores ambientales a la composición de la obra.

Durante la ceremonia, el CEO de la compañía, Carlos Guzmán Toro, explicó que el proyecto comenzó hace más de un año a través de investigaciones enfocadas en tecnología, sostenibilidad y economía circular.

Guzmán agregó que la entrega de la escultura forma parte de una estrategia de largo plazo para apoyar iniciativas relacionadas con la conservación ambiental y el desarrollo de tecnologías limpias. EECO es una empresa colombiana especializada en investigación, desarrollo e ingeniería ambiental orientada a la construcción sostenible.