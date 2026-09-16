“La inteligencia artificial no va a extinguirnos, el reto es aprender a gobernarla”: Chris Minou

En medio del debate mundial sobre los alcances de la inteligencia artificial, el experto Chris Minou visitó la región Caribe para participar en una agenda académica en Cartagena y Barranquilla, donde habló sobre los cambios que traerá esta tecnología y los retos para la sociedad.

Minou aseguró que gran parte del temor frente a la inteligencia artificial surge del desconocimiento sobre su funcionamiento y explicó que el avance actual está marcado por la llegada de los llamados agentes de IA, capaces de ejecutar tareas con mayor autonomía.

“Hay mucho temor que creo que está infundado por no tener conocimiento de lo que realmente hoy es la inteligencia artificial. Ha dado un salto exponencial y ahora pasamos de automatizar tareas a tener agentes, que significa autonomía”, explicó.

El investigador señaló que el desafío no está en pensar que la inteligencia artificial reemplazará completamente al ser humano, sino en establecer mecanismos de control y gobernanza.

“Pensar en un escenario apocalíptico como el que están planteando algunas empresas de inteligencia artificial es utópico. El mayor riesgo sería un humano que no sepa gobernar la inteligencia artificial, más que la inteligencia artificial por sí misma”, afirmó.

Industria 6.0: humanos al frente de la tecnología

Durante la entrevista, Minou explicó su concepto de Industria 6.0, una etapa en la que la inteligencia artificial y la computación cuántica se integrarán con las capacidades humanas, pero manteniendo al ser humano como eje principal.

“En la Industria 6.0 hablamos de orquestación, de computación cuántica y de la fusión del humano con la máquina, pero con el humano en el centro”, indicó.

Según el experto, habilidades como la creatividad, la imaginación, el pensamiento crítico, la empatía y el liderazgo serán fundamentales en un escenario donde las máquinas asumirán tareas relacionadas con el cálculo y la automatización.

“El humano tiene que estar en lo que la inteligencia artificial y los robots humanoides no van a poder hacer: en el liderazgo, los valores, la ética, la empatía y el contacto humano”, señaló.

Inteligencia artificial y salud mental en jóvenes

El experto también se refirió al impacto de la tecnología en la salud mental de los jóvenes y explicó que, junto con la Fundación Gabis Places, trabaja en iniciativas enfocadas en el propósito de vida.

Minou cuestionó la pérdida de conexión humana por el uso excesivo de dispositivos digitales y destacó la importancia de recuperar espacios de interacción.

“Estamos perdiendo la capacidad de sentir, y eso es más preocupante que la capacidad de pensar. Estamos perdiendo la conexión humana entre nosotros”, expresó.

Durante una actividad académica en Cartagena, relató que preguntó a más de 600 asistentes cuántos habían dado un abrazo durante la última semana, y solo cerca de 50 personas levantaron la mano.

“A veces estamos más pegados al celular que a los abrazos. La comunicación efectiva empieza por mirar a los ojos, porque necesitamos activar las neuronas espejo para aprender del otro”, agregó.

La inteligencia artificial no reemplazará lo humano

Finalmente, Chris Minou afirmó que el mayor reto de la sociedad será fortalecer aquello que diferencia al ser humano de las máquinas.

“La respuesta para lo que viene está en nosotros, no en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial podrá hacer muchas cosas, pero no podrá ser humano”, concluyó.