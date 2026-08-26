Vuelo directo Madrid-Barranquilla fortalecerá el turismo en la capital del Atlántico: Aljure

Barranquilla sigue apostando por el turismo, principalmente por su gente, que es su “principal activo”, además de la alegría, el entusiasmo y el servicio, destacó Ana María Aljure, gerente de Ciudad de la Alcaldía de Barranquilla, durante el Foro Barranquilla Global: Ciudad y Turismo, realizado en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón del Río.

Aljure destacó que próximamente Barranquilla contará con un vuelo hacia Madrid desde el 18 de diciembre.

“Esto es de verdad un hit donde vamos a lograr que venga ese turismo europeo”, afirmó al referirse a la conexión y a la alianza con Europa que se ha venido haciendo desde la Alcaldía de Barranquilla, “apostando por este turismo”.

La gerente de Ciudad también destacó que cuando los visitantes lleguen a Barranquilla “siempre va a encontrar algo distinto”. Entre esas nuevas experiencias mencionó el Tajamar Occidental, allá en Bocas de Ceniza, donde está “este gran matrimonio del Río Grande, la Magdalena y el Mar Caribe”, donde desemboca el río Magdalena.

Sobre este atractivo, Aljure señaló que será “una experiencia fenomenal” en la que los visitantes podrán hacer una inmersión y aprovechar “la gastronomía de nuestra gente, que tiene un sazón única, exclusivo”.

Finalmente, destacó que en noviembre también se contará con la final de la Sudamericana en el nuevo Metropolitano, donde habrá más de 60.000 sillas, y aseguró que “el otro año muchísimas cosas más que van a venir”. Su invitación fue directa: “Así que los invitamos a Barranquilla”.