Estos sectores del Atlántico tendrán interrupciones de energía este jueves por trabajos de Air-e
Los trabajos iniciarán después de las ocho de la mañana.
La empresa de energía realizará este jueves 17 de septiembre trabajos de mantenimiento y mejora de la infraestructura eléctrica en distintos sectores de Barranquilla y municipios del Atlántico. Las intervenciones implicarán interrupciones temporales del servicio durante los horarios establecidos para la ejecución de las obras.
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En el barrio La Paz, en Barranquilla, los trabajos se desarrollarán entre las 8:10 a. m. y las 4:00 p. m., en el sector comprendido entre las calles 104 y 108, entre carreras 13B y 21. Durante esta jornada se adelantarán labores orientadas a fortalecer la infraestructura eléctrica de esta zona de la ciudad.
En Sabanalarga, también entre las 8:10 a. m. y las 4:00 p. m., se realizará la instalación de postes en la calle 12A con carrera 27, en el barrio El Pradito. Por su parte, en el corregimiento de Palermo se instalarán redes y elementos eléctricos entre las calles 1B y 2A, entre carreras 2 y 9, en el horario comprendido entre las 8:20 a. m. y las 4:20 p. m.
Finalmente, se ejecutarán trabajos de mejora en la vía Santa Lucía-Santarosa y el sector de Las Compuertas, entre las 8:30 a. m. y las 4:00 p. m. La programación hace parte de las acciones destinadas a fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la prestación del servicio, por lo que se recomienda a los usuarios de las zonas intervenidas tomar las previsiones necesarias durante las horas de las obras.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....