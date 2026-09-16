Estos sectores del Atlántico tendrán interrupciones de energía este jueves por trabajos de Air-e

La empresa de energía realizará este jueves 17 de septiembre trabajos de mantenimiento y mejora de la infraestructura eléctrica en distintos sectores de Barranquilla y municipios del Atlántico. Las intervenciones implicarán interrupciones temporales del servicio durante los horarios establecidos para la ejecución de las obras.

En el barrio La Paz, en Barranquilla, los trabajos se desarrollarán entre las 8:10 a. m. y las 4:00 p. m., en el sector comprendido entre las calles 104 y 108, entre carreras 13B y 21. Durante esta jornada se adelantarán labores orientadas a fortalecer la infraestructura eléctrica de esta zona de la ciudad.

En Sabanalarga, también entre las 8:10 a. m. y las 4:00 p. m., se realizará la instalación de postes en la calle 12A con carrera 27, en el barrio El Pradito. Por su parte, en el corregimiento de Palermo se instalarán redes y elementos eléctricos entre las calles 1B y 2A, entre carreras 2 y 9, en el horario comprendido entre las 8:20 a. m. y las 4:20 p. m.

Finalmente, se ejecutarán trabajos de mejora en la vía Santa Lucía-Santarosa y el sector de Las Compuertas, entre las 8:30 a. m. y las 4:00 p. m. La programación hace parte de las acciones destinadas a fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la prestación del servicio, por lo que se recomienda a los usuarios de las zonas intervenidas tomar las previsiones necesarias durante las horas de las obras.