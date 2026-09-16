De La Espriella se reunirá con presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en Barranquilla

Barranquilla será la sede del primer encuentro entre el presidente Abelardo De La Espriella con un jefe de Estado de Latinoamérica.

Se trata de Laura Fernández, la presidenta de Costa Rica, quien llegará a Colombia el próximo 22 de septiembre para reunirse con el mandatario De La Espriella.

La reunión salió después de una conversación que sostuvieron los dos mandatarios, y en la que acordaron realizar esta reunión para fortalecer la lucha regional contra el narcotráfico, mejorar la coodinación entre ambos países y robustecer el intercambio de información, para contrarrestar las organizaciones criminales.

¿Cuáles serán los temas de la reunión?

En la reunión, abordarán los mecanismos que se necesitan para la lucha contra el narcotráfico y combatir a las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región.

Este encuentro hace parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer la cooperación regional y trabajar de manera conjunta por enfrentar las amenazas criminales que trascienden fronteras y promueven el tráfico internacional de drogas y otros delitos.