Empresas alemanas exploran oportunidades de inversión en el Atlántico

Un total de 46 empresas alemanas y colombo-alemanas llegaron al departamento para conocer oportunidades de inversión y cooperación en sectores estratégicos como exportaciones, logística, infraestructura, tecnología y combustibles verdes.

Durante la jornada, la delegación empresarial conoció de primera mano los avances que ha tenido el departamento en materia de infraestructura y transformación económica, así como los proyectos que hacen parte de su apuesta de desarrollo a largo plazo.

El encuentro fue organizado por la Cámara Colombo-Alemana, con la participación de la Gobernación del Atlántico y la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Atlántico.

Barranquilla y el Atlántico, en la mira de inversionistas

Para el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, la visita representa una oportunidad para mostrar las condiciones que tiene el departamento para recibir nuevas empresas y fortalecer las ya existentes.

“Hay un grupo muy importante de empresarios alemanes que tienen unas empresas muy avanzadas tecnológicamente y que están estudiando sitios donde ubicarse y avanzar en el fortalecimiento de sus empresas”, señaló Verano.

El mandatario destacó los avances en infraestructura vial, proyectos de agua, transición energética y otras obras que, según explicó, buscan generar las condiciones necesarias para atraer inversión extranjera.

Hidrógeno verde, una apuesta de cooperación

Uno de los sectores que despierta mayor interés durante este acercamiento es el de las energías limpias, especialmente el hidrógeno verde, considerado una alternativa para avanzar hacia una transición energética con menor impacto ambiental.

Gunther Neubert, presidente ejecutivo de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana, destacó el potencial de este sector y las posibilidades de cooperación entre ambos países.

“El desarrollo del hidrógeno verde es el pilar principal del trabajo aquí en el país. Yo creo que el hidrógeno verde es el futuro energético a largo plazo y también hay espacio para cooperaciones entre Colombia y Alemania”, afirmó.

La visita empresarial permitió así abrir nuevas posibilidades de intercambio y cooperación, con énfasis en sectores estratégicos para la transformación productiva y energética del Atlántico.