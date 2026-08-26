Turismo solidario, clave para la reconstrucción de Colombia tras el terremoto

Durante el foro ‘Barranquilla Global, Ciudad & Turismo’, que se desarrolla en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón del Río, en Barranquilla, Natalia Bayona, directora ejecutiva de la Organización Mundial del Turismo, destacó el papel del turismo solidario en la reconstrucción de Colombia tras el terremoto y en la recuperación de los territorios afectados.

Bayona explicó que “el turismo solidario busca no solamente dar sino recoger, entregar recursos no solo financieros sino recursos humanos, entregar conocimientos, entregar experiencia y sobre todo conectar los dos mundos el público y el privado para hacer que las cosas pasen”. En ese sentido, planteó unir a las aerolíneas, las agencias de viaje, el sector público, el Ministerio de Industria y Turismo, ProColombia, Fontur y los gremios para crear campañas que permitan enviar dos mensajes: “Que Colombia es segura y que Colombia está lista para recibir e innovar en la manera como los territorios afectados pueden venderse con nuevos nichos, nuevos paquetes”.

Recuperar la confianza

La directora ejecutiva señaló que el objetivo es que “el mundo nos perciba como líderes en el cambio, en actuar rápidamente y en la resiliencia turística que necesitamos en este momento”. También destacó la presencia del Gobierno en los territorios afectados, escuchando a los distintos sectores frente a la emergencia.

Bayona sostuvo que “de aquí a dos meses ya tenemos que estar listos para empezar a comunicar a nivel internacional que Colombia está preparada con un plan estructurado para recibir viajeros”. Además, recordó que “los mensajes que se mandan al mundo es una Colombia, no es solo unas regiones” y señaló que “es la recuperación de la confianza y la fortalecen la seguridad que lo que va a garantizar el turismo sea turismo para rato”.