Gobierno respalda proyecto de Tajamares de Bocas de Ceniza y destaca potencial turístico

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, manifestó su respaldo al proyecto de los Tajamares de Bocas de Ceniza, al considerar que la obra representa una apuesta por la competitividad, la protección del litoral y el potencial turístico de Barranquilla.

Así lo señaló Julián Franco, viceministro de Turismo, durante el encuentro ‘Barranquilla Global: Turismo & Ciudad’, desarrollado en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón del Río.

“El compromiso concreto para esta ciudad. El Gobierno de la Patria Milagro respalda el proyecto de los Tajamares de Bocas de Ceniza, una obra que no es solo de ingeniería, es una apuesta por la competitividad, la protección del litoral y el potencial turístico para Barranquilla”, afirmó.

Barranquilla, referente para Colombia

Durante su intervención, Franco destacó el papel que viene desempeñando la capital del Atlántico y aseguró que su transformación trasciende las fronteras del país.

“Yo añadiría que no solamente Colombia está mirando a Barranquilla, el mundo lo está haciendo y es una inspiración para el resto del país”, expresó.

El viceministro también resaltó la importancia de las ciudades dentro de la estrategia de crecimiento nacional y señaló que son ellas las que “compiten por inversión, talento, visitantes, eventos, nuevas empresas y reconocimiento internacional”.

“Barranquilla entiende muy bien esta lógica y por eso resulta especialmente valioso discutir aquí cómo una ciudad construye una posición global”, agregó.

“El turismo no es una promesa de crecimiento”

Franco aseguró que el turismo ocupa un lugar estratégico dentro de la economía nacional y sostuvo que sus resultados deben medirse no solamente por el número de visitantes, sino también por el empleo, la inversión y el impacto que genera en otros sectores.

“El turismo no es una promesa de crecimiento para Colombia. Es una certeza. Y Barranquilla ya decidió liderarla”, afirmó.

Según las cifras presentadas por el viceministro, en 2025 el turismo generó un valor agregado estimado de 39,3 billones de pesos y representó el 2,35 % de la economía colombiana. Además, señaló que el sector podría llegar a aportar alrededor del 8 % del PIB.

Franco también destacó que más de 995.000 personas estaban formalmente ocupadas en actividades turísticas y que el país recibió 5,99 millones de visitantes no residentes durante el año pasado.

Más inversión y conectividad

El funcionario insistió en que el crecimiento del turismo debe traducirse en “más empresas, más empleo formal, más inversión y mejores condiciones” para quienes prestan servicios turísticos en las regiones.

También resaltó la importancia de la conectividad para consolidar este crecimiento. “Nada de esto es posible sin conectividad, por supuesto”, dijo, al señalar que entre enero y junio de 2025 se movilizaron 27,1 millones de pasajeros por vías aéreas en el país.

Franco agregó que el Gobierno busca que viajar, invertir y operar en los destinos colombianos sea “cada vez más seguro y confiable”, apoyándose en decisiones basadas en datos, herramientas digitales e inteligencia artificial para gestionar el turismo con información confiable.

Reconstruir y “construir mejor”

En su intervención, el viceministro también se refirió a los territorios afectados por el sismo y al reto de recuperar allí la actividad turística.

“La reconstrucción de los territorios afectados por el sismo es un gran desafío, pero también una gran oportunidad para recuperar la actividad turística con mejores herramientas, fortalecer a los prestadores y construir un turismo que genere más empleo e ingresos para los destinos”, sostuvo.

Franco resumió esta apuesta con una expresión en inglés: “Build Back Better”, y añadió: “Yo creo que estamos en una posición de poder construir mejor, con más estrategia y con mayor direccionamiento estas regiones afectadas”.