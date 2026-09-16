“Air-e está prácticamente quebrada”: alerta de la Liga de Usuarios por crisis financiera

La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en el Caribe calificó como preocupantes las cifras reveladas por el agente interventor de Air-e, Ramiro Castilla, ante la Comisión Quinta del Senado. Foto: Air-e Intervenida.

La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en el Caribe calificó como preocupantes las cifras reveladas por el agente interventor de Air-e, Ramiro Castilla, ante la Comisión Quinta del Senado, sobre la situación financiera y operativa de la empresa que presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios, señaló que conocer por primera vez estos indicadores de manera detallada permite dimensionar la situación de la compañía. “Muestran la realidad financiera, operativa de recaudo de esta empresa”, afirmó.

“Air-e está prácticamente quebrada”

El dirigente también se refirió a las obligaciones adquiridas después de la intervención de la empresa. Según las cifras expuestas por el agente interventor, las nuevas deudas ascenderían a $3,8 billones. Alarcón cuestionó además el nivel de recaudo de Air-e frente al de otras empresas del país y aseguró que las pérdidas de energía y el déficit de caja reflejan la gravedad de la situación financiera.

“Air-e está prácticamente quebrada, está en la insolvencia”, sostuvo Alarcón. Agregó que la empresa enfrenta un déficit estructural de caja y requiere recursos para realizar las inversiones necesarias. También señaló que el EBITDA negativo, según las cifras presentadas, muestra que “los costos operativos son mayores que los ingresos”.

Pide recursos del Estado

Frente a este panorama, el coordinador de la Liga Nacional de Usuarios sostuvo que la solución debe involucrar recursos del Gobierno Nacional. En ese sentido, planteó que se utilicen mecanismos estatales para financiar las inversiones que necesita la empresa y destacó el anuncio sobre la posibilidad de destinar regalías mineras a la modernización de la infraestructura eléctrica de la región Caribe.

Alarcón también se refirió al anuncio del Ministerio de Hacienda sobre el giro de $300.000 millones para proteger la continuidad del servicio de energía. Recordó que el Gobierno Nacional había anunciado previamente una inyección de $1,5 billones para el sector y consideró el nuevo desembolso como “una medida en el sentido positivo” para enfrentar la crisis de Air-e.

Finalmente, Alarcón advirtió que se requerirá mayor respaldo del Gobierno Nacional ante la situación financiera de la empresa y la llegada del fenómeno de El Niño. “Esos recursos son los que requerimos”, afirmó al referirse al paquete de recursos anunciado, y sostuvo que el Gobierno deberá continuar respaldando a Air-e para atender la crisis.