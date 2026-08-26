Promigas incorpora 1.270 megavatios de proyectos solares

Promigas reportó avances en acceso a la energía, infraestructura y sostenibilidad durante el segundo trimestre de 2026, periodo en el que fortaleció sus operaciones de gas natural y amplió su presencia en el segmento de energías renovables.

Entre abril y junio, más de 122.000 nuevos usuarios se incorporaron al servicio de gas natural, con lo que la compañía llegó a 7,6 millones de clientes en sus diferentes líneas de negocio. Según la empresa, sus operaciones tienen impacto en más de 25 millones de personas, además de comercios e industrias en los países donde tiene presencia.

Brilla movilizó $353.800 millones en créditos

El programa de financiación inclusiva Brilla también registró un crecimiento durante el trimestre. La compañía desembolsó $353.800 millones en créditos, cifra que representa un aumento del 24 % frente al mismo periodo de 2025.

Estos recursos están dirigidos a facilitar que familias de municipios pequeños e intermedios puedan acceder a bienes y servicios, al tiempo que se impulsa la actividad comercial y económica de estos territorios.

Apuesta por las energías renovables

Como parte de su estrategia de diversificación, Promigas concretó la adquisición de Zelestra Latam, operación que le permitió incorporar proyectos de generación solar y sistemas de almacenamiento con una capacidad cercana a 1.273 MW entre iniciativas en construcción y operación en Colombia, Chile y Perú.

La compañía busca integrar su experiencia en gas natural con nuevas fuentes de generación y soluciones energéticas, en medio de una estrategia orientada a fortalecer la seguridad energética y avanzar hacia un modelo más sostenible.

Gas natural mantiene protagonismo

Durante el segundo trimestre, el volumen promedio de gas natural transportado aumentó 7 % frente al mismo periodo de 2025, mientras que la continuidad del servicio alcanzó el 100 %.

Por su parte, la terminal SPEC LNG registró un incremento del 43 % en su volumen promedio de regasificación. Además, recibió 31 buques metaneros durante el primer semestre de 2026, una cifra récord para la compañía, según el reporte.

Resultados financieros respaldan expansión

Al cierre de junio, Promigas reportó ingresos consolidados acumulados por $3,5 billones y un EBITDA de $1,1 billones, resultados que, de acuerdo con la empresa, reflejan la solidez de sus operaciones pese al escenario económico.

A esto se suma una emisión internacional de USD 920 millones en bonos híbridos subordinados, realizada en junio. La operación tuvo una demanda 2,8 veces superior al monto finalmente colocado y permitió fortalecer la estructura financiera de la compañía.

Con estos resultados, Promigas proyecta una nueva etapa de expansión basada en la combinación del gas natural, las energías renovables y nuevas alternativas energéticas, con el propósito de ampliar el acceso a la energía y consolidar su presencia en América Latina.