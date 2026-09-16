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“En Ecopetrol no se robaron un contrato, se robaron el gobierno corporativo”: Luis Felipe Henao

En entrevista con Diana Calderón en Hora 20, Luis Felipe Henao, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, se refirió a los recientes cambios tras la asamblea extraordinaria de este martes 15 de septiembre de 2026 y a la profunda crisis que atraviesa la compañía estatal.

Henao fue categórico al señalar que Ecopetrol enfrenta actualmente “su mayor prueba de integridad y su mayor prueba operativa”.

La estructuración de la junta, que contó con el ingreso de seis nuevos miembros y la permanencia de tres, coincidió con la reciente salida de Juan Carlos Hurtado, quien ejercía como presidente encargado tras la partida de Ricardo Roa.

El directivo confirmó que él mismo solicitó la renuncia de Hurtado tras la difusión de un audio donde Hurtado aparece junto al catalán Manel Grau y un contratista, conversando sobre la influencia de Grau en nombramientos y negocios dentro de Ecopetrol.

Ante estos hechos, Henao confirmó que le pidió la renuncia al presidente de Ecopetrol. “Una vez pude analizar con calma la investigación de la Unidad Investigativa de El Tiempo, llamé a Juan Carlos Hurtado y le dije que yo tenía que ser coherente. Dimos una lucha muy importante sobre por qué Ricardo Roa no podía seguir al frente de la empresa. Le dije que entendiera que ante el mínimo indicio de corrupción no podía seguir siendo el presidente de la compañía y ayer mismo salió”, comentó Henao.

Las tres prioridades de Ecopetrol

Henao definió tres prioridades urgentes para el futuro inmediato de la compañía. La primera de ellas es la realización de una “auditoría forense” para “establecer con rigor técnico qué pasó, cuánto costó y quiénes deben responder”.

La segunda se centra en evitar que “el país no se apague” en medio de la crisis energética. Y la tercera prioridad será “volver a explorar” para recuperar la soberanía energética. “Una petrolera que no explora, pues se liquida en cámara lenta”, advirtió.

Henao defendió la gestión de Ricardo Rodríguez Yee en el comité de la auditoría, destacando hallazgos clave que se han puesto a disposición de la Fiscalía General.

“Yo creo que este va a ser el proceso 80.000 o el proceso 800.000”

Entre las irregularidades encontradas, el directivo mencionó pagos por nombramientos vinculados al alias ‘El Bachiller’, anomalías en contratos de Covington & Burling, negocios de gas y paneles solares y la compra de un apartamento. “En Ecopetrol se compraron cargos para direccionar negocios”, dijo Henado, advirtiendo que, para evadir el control de la junta directiva, los implicados “fraccionaron mucho los contratos”.

Comparó la situación con el proceso 8.000 en Colombia: “Yo creo que este va a ser el proceso 80.000 o el proceso 800.000”. Asimismo, comentó que “el nivel de corrupción, cuando salga a la luz pública, el nivel de profundización de corrupción va a ser enorme”.

Por último, el presidente de la junta alertó sobre la magnitud del desfalco, asegurando que en este caso “podría intervenir Estados Unidos”.

Escuche la entrevista completa en Hora 20:

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