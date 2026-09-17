C.R.A abre proceso sancionatorio contra empresa en Malambo por residuos y quemas a cielo abierto
La autoridad ambiental abrió un proceso sancionatorio y ordenó acciones para retirar los residuos y frenar las quemas detectadas cerca de la PTAR de Malambo.
La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) inició un procedimiento sancionatorio ambiental contra Servicios Ambientales Fénix S.A. E.S.P. y el municipio de Malambo por la disposición inadecuada de residuos sólidos y la realización de quemas a cielo abierto en un punto ubicado sobre el denominado “camino ancestral”, cerca de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del municipio.
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La decisión fue adoptada mediante el Auto 1080 de 2026, con el propósito de establecer las eventuales responsabilidades de la empresa, como operadora del servicio público de aseo, y del municipio, en el marco de sus respectivas competencias. Según la C.R.A., durante una visita técnica realizada el 20 de mayo de 2026 se encontró una acumulación de residuos de aproximadamente 100 metros cuadrados y 1,20 metros de altura, además de evidencias de quemas antiguas y activas y un contenedor de unos ocho metros cúbicos operado por la empresa de aseo.
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De manera paralela, mediante el Auto 1079 de 2026, la autoridad ambiental requirió al municipio y a Fénix adoptar medidas para atender, recoger y erradicar la acumulación de residuos. La empresa también deberá cesar la disposición inadecuada de desechos y las quemas a cielo abierto, así como implementar acciones para evitar que estas situaciones continúen.
La C.R.A. aclaró que el inicio del proceso sancionatorio no implica una declaración definitiva de responsabilidad, sino el comienzo de una actuación administrativa en la que se recopilarán y valorarán pruebas para determinar las circunstancias de los hechos y las eventuales responsabilidades. La Corporación también informó que puso la situación en conocimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, debido a las presuntas deficiencias en la continuidad y calidad del servicio de aseo reportadas en Malambo.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....