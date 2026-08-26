El terremoto golpeó con fuerza el campo risaraldense: más de 1.000 afectaciones fueron censadas

Risaralda

La Gobernación de Risaralda adelantó un censo en los 14 municipios del departamento donde hasta el momento se registraron 1.088 reportes de afectaciones entre viviendas, cultivos, producción e infraestructura utilizada por los productores.

Uno de los impactos más fuertes está en las viviendas campesinas: 840 presentan daños parciales, principalmente en techos, paredes y cocinas, mientras que otras 212 fueron reportadas con pérdida total. Para muchas familias, los daños afectan al mismo tiempo su hogar y los espacios donde desarrollan sus trabajos cotidianamente.

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“Seguimos trabajando por el sector rural para que Risaralda siga siendo la despensa agrícola de Colombia y sigamos sacando el campo adelante”, expresó Juan Carlos Toro, secretario de desarrollo agropecuario.

El terremoto también dejó consecuencias en el campo. El censo identifica 200 reportes de afectaciones en cultivos de café, plátano, maíz, fríjol y mora, entre otros productos, además de daños provocados por deslizamientos.

En el censo también se reportaron 76 afectaciones en estanques, galpones, cocheras, caballerizas y corrales, además de pérdidas de colmenas, pollos y peces. A esto se suman 113 reportes de daños en infraestructura productiva, como trapiches, secaderos y beneficiaderos.

La Gobernación asegura que este diagnóstico permitirá establecer con mayor precisión las necesidades de las familias campesinas y orientar las acciones de recuperación.

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El objetivo, ahora, es avanzar en la atención del campo risaraldense y recuperar las actividades productivas que son fundamentales para la economía y el abastecimiento del departamento.

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