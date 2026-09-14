¿Qué está pasando con subsidios a damnificados por el terremoto en Risaralda? Gobernador responde

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, estuvo en 6AM W de Caracol Radio hablando sobre las necesidades que enfrentan las personas en el departamento y las acciones del Gobierno, más de un mes después del terremoto del 10 de agosto.

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El mandatario de los risaraldenses se refirió también al apoyo que solicitan los cafeteros para sostener su actividad productiva tras la tragedia y manifestó su expectativa por los recursos generados a partir del Fondo Milagro, creado por el Gobierno Nacional para la atención y reactivación económica de los territorios afectados.

“Mal haría yo en decir que el presidente no ha estado comprometido con la región; el presidente ha estado acá en varias ocasiones, sus ministros también. Tenemos un diálogo fluido con distintas carteras del Gobierno Nacional, tema que anteriormente era muy difícil para nosotros los gobernadores”, destacó Patiño.

¿Qué se espera del Fondo Milagro anunciado por el Gobierno Nacional?

El gobernador de Risaralda destacó las “acciones contundentes” contempladas en torno a la creación del Fondo Milagro y explicó que dicha iniciativa se desarrolla a través de una línea de evaluación de los daños; posteriormente, la demolición y recolección de escombros; y, finalmente, la entrega de recursos destinados a la reactivación económica.

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De igual manera, Juan Diego Patiño reconoció que se han empleado recursos del departamento para intentar solventar las dificultades de los cafeteros risaraldenses, quienes sufren las afectaciones del terremoto en pleno tiempo de cosecha.

“Hoy estamos en curso de una cosecha cafetera que representa para Risaralda y sus 14 municipios una irrigación de $700.000 millones. Por eso he decidido, de la mano del comité de caficultores, avanzar en un proceso de compra de materiales y entregar 4.000 millones de pesos a los caficultores que se vieron afectados”, detalló.

¿Qué está pasando con la entrega de subsidios a damnificados por el terremoto en Risaralda?

El gobernador reiteró su llamado a la Presidencia y en especial a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD, para que esta entidad avance en la conformación del comité administrativo a cargo de autorizar el contrato (a cero costo) con SuperGiros, operador escogido para la entrega de recursos.

Adicionalmente, destacó el caso de Dos Quebradas, donde, por inconvenientes en el registro único de damnificados, alrededor de 3.000 familias no han podido ser incluidas para la entrega de ayudas.

Patiño informó que la administración ha recibido ya 13.694 millones de pesos como parte de esta iniciativa, a medida que avanza la caracterización en los municipios y se concreta el acuerdo con el operador.

“Yo creería que esta misma semana se activa ese comité y adicionalmente se giran los recursos a los que se hacen acreedores del mismo”, expresó.

De igual manera, clarificó los montos que se entregarán a las familias afectadas por subsidio de arrendamiento mensual, según la categoría del municipio:

Primera y segunda categoría (Pereira y Dos Quebradas): Un millón de pesos.

Un millón de pesos. Tercera y cuarta: $ 800.000.

$ 800.000. Quinta y sexta: $ 700.000.

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