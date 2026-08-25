Terremoto deja una emergencia educativa en Pereira: más del 60 % de las sedes tienen graves daños

Pereira

La recuperación de la educación pública se perfila como uno de los mayores desafíos que tendrá Pereira después del terremoto del pasado 10 de agosto. De acuerdo con el alcalde Mauricio Salazar, la totalidad de las sedes educativas oficiales presentó algún tipo de afectación y más del 60 % tendría daños considerados graves, incluyendo estructuras que tendrían que ser demolidas.

La magnitud del problema impacta directamente a más de 58.000 estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Pereira y ante la imposibilidad de recuperar simultáneamente todas las sedes, la Administración Municipal prepara un esquema extraordinario para garantizar la continuidad del calendario académico.

La alternativa contempla combinar presencialidad y virtualidad, establecer horarios flexibles e incluso realizar ajustes al desarrollo del pénsum académico.

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Durante esta semana, el alcalde anunció reuniones con rectores y representantes de los padres de familia para evaluar las alternativas que permitan comenzar progresivamente la reactivación de las clases.

“Esta emergencia nos llevará a buscar una mixtura entre presencial y virtualidad. Pero, además, tendremos que manejar horarios flexibles y modificar el pénsum académico”, señaló el mandatario.

El escenario representa un cambio considerable frente a las condiciones existentes antes de la emergencia. Para 2026, Pereira había proyectado una inversión superior a $536.000 millones en educación, incluyendo recursos para permanencia, calidad, alimentación, transporte, conectividad y funcionamiento de las instituciones oficiales.

Ahora, además de garantizar la continuidad académica de miles de estudiantes, la ciudad tendrá que afrontar la reparación, reforzamiento o reconstrucción de las sedes afectadas, mientras se buscan espacios y modelos alternativos para aquellos alumnos cuyos colegios no puedan volver a utilizarse en el corto plazo.

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La Alcaldía anticipó que será necesario el compromiso de docentes, estudiantes y especialmente de las familias, debido a que el regreso a clases no podrá realizarse bajo las mismas condiciones que existían antes del terremoto.