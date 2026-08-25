Energía de Pereira propone reducir la tarifa para aliviar a familias afectadas por el terremoto. Foto: Energía de Pereira.

Pereira

La iniciativa fue elevada ante el Ministerio de Minas y Energía y plantea excluir a los usuarios de Pereira del Área de Distribución Centro (ADD Centro), un esquema mediante el cual varios mercados de la región comparten un cargo unificado por la distribución de energía.

Según los cálculos presentados por la empresa, esta modificación permitiría una disminución aproximada de $102 por cada kilovatio hora (kWh) consumido, correspondiente específicamente al componente de distribución de la factura.

La propuesta cobra relevancia en momentos en que más de 36.000 hogares resultaron afectados por el terremoto y numerosas familias, comerciantes y empresas enfrentan dificultades económicas como consecuencia de la emergencia.

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¿Cómo funcionaría la reducción?

Actualmente Pereira hace parte del ADD Centro junto con mercados de departamentos como Risaralda, Quindío, Caldas, Antioquia y Santander. Bajo este modelo, los usuarios asumen un cargo de distribución unificado, aunque los costos propios de cada mercado son diferentes.

Para agosto de 2026, de acuerdo con las cifras entregadas por Energía de Pereira, el cargo propio promedio de distribución de la ciudad es de $213,82 por kWh, mientras que el cargo unificado que actualmente se reconoce alcanza los $316,01 por kWh. La diferencia es de $102,19 por kWh.

Por esta razón, la compañía plantea que Pereira pueda salir del esquema y que sus usuarios paguen el costo de distribución correspondiente a las condiciones propias de su mercado.

Las simulaciones realizadas por la empresa indican que la medida representaría una reducción cercana al 32 % exclusivamente en el componente de distribución.

Es importante precisar que esto no significa una disminución del 32 % sobre toda la factura de energía, debido a que el recibo incluye otros componentes.

La factura total podría disminuir alrededor de un 10,5 %

El cálculo realizado por Energía de Pereira estima que, aplicando la modificación propuesta, el costo unitario total del servicio podría pasar de aproximadamente $970,82 por kWh a $868,62 por kWh.

Esto representaría una reducción estimada del 10,53 % en el costo unitario total, aunque su implementación dependerá de las decisiones regulatorias que adopte el Gobierno Nacional.

La empresa sostiene además que retirar a Pereira del ADD Centro tendría un impacto limitado sobre los demás mercados que permanecen dentro del esquema, estimado en aproximadamente 1,85 %.

Una alternativa mientras avanzan los subsidios

La propuesta busca convertirse en un mecanismo adicional para aliviar las obligaciones de los hogares durante la recuperación de la ciudad.

Mientras los subsidios para el pago de servicios públicos requieren trámites presupuestales y legales ante diferentes entidades nacionales, Energía de Pereira considera que esta alternativa podría avanzar mediante una decisión regulatoria.

La gerente general de Energía de Pereira, Yulieth Porras Osorio, señaló que la situación posterior al terremoto hace necesario buscar diferentes alternativas para reducir la presión económica sobre los ciudadanos.

“Cada familia, cada comerciante y cada empresa necesita alivios que les permitan salir adelante. Esta medida podría implementarse de manera más inmediata a través de una decisión regulatoria”, manifestó.

La solicitud, sin embargo, no nació después del terremoto. Energía de Pereira ya había planteado la posibilidad de salir del ADD Centro ante el Gobierno Nacional en mayo y agosto de 2025 y posteriormente recibió respaldo de la bancada parlamentaria de Risaralda.

Ahora, ante las consecuencias económicas del terremoto, la compañía retomó la iniciativa y pidió al Ministerio de Minas y Energía evaluar su viabilidad como una medida de alivio para los usuarios de Pereira.

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Por el momento se trata de una propuesta y la reducción todavía no está vigente. Su aplicación dependerá de la evaluación y las decisiones que adopten el Ministerio de Minas y Energía y las autoridades regulatorias correspondientes.