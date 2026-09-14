“Tenemos la esperanza de que vienen recursos”: sec. Vivienda de Pereira por atención tras terremoto

En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló este 14 de septiembre la secretaria de Vivienda de Pereira, Carolina Bustamante, quien se refirió a la situación actual de las personas damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto que golpeó a esa zona del país.

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“Nosotros, desde el inicio de esta tragedia, empezamos a trabajar con nuestros recursos propios. La labor social, la transformación y acompañamiento social que hicimos en la primera atención, como fue en los alojamientos, estuvimos atendiendo alrededor de 1.600 personas que quedaron, muchas de ellas, sin vivienda. Eso fue una labor, de verdad, titánica y una labor muy bonita, un trabajo en equipo de la administración municipal”, comentó.

Explicó que con algunos de sus programas, la administración pereirana ya lleva un “recorrido bastante amplio en todas las comunas, unas comunas muy afectadas como fue Boston, Universidad, el Centro, Villavicencio”.

Allí, según dijo, se hicieron “varios recorridos con el ministro de Vivienda. Él estuvo conmigo, en donde visitamos diferentes zonas. Tenemos la esperanza hoy, tengo que decirlo, de que vienen los recursos y eso es lo que estamos esperando. Gracias a Dios se nombra a la doctora Ana María Cuartas (gerente de la ciudad), que la conozco desde hace muchos años, una mujer muy ejecutiva, entonces esperamos una pronta respuesta para aquellas personas que están esperando el subsidio de arrendamiento y posteriormente los subsidios de vivienda”.

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Y es que la situación no es menor, según Bustamante, a la fecha en Pereira, hay alrededor de 110.000 viviendas afectadas y tenemos 24.000 en registro para mejoramiento de vivienda. Esperamos que en los próximos días, muy cercanos, el Gobierno Nacional le apunte a los mejoramientos de vivienda y podamos reactivar mucho esta ruta".

Escuche la entrevista completa a continuación:

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