Avianca reactiva este miércoles los vuelos hacia Pereira tras reapertura del Aeropuerto Matecaña

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Luego de que la Aeronáutica Civil certificara las condiciones técnicas y de seguridad para la reapertura del Aeropuerto Internacional Matecaña tras el terremoto que dejó graves afectaciones, la aerolinea colombiana, Avianca, anunció que retomará desde este miércoles 26 de agosto, de manera gradual, sus operaciones hacia Pereira.

La aerolínea comenzará con cuatro vuelos diarios: tres desde Bogotá y uno desde Medellín.

Según Avianca la capacidad se incrementará progresivamente hasta alcanzar 10 vuelos diarios, ocho desde Bogotá y dos desde Medellín, a medida que la infraestructura aeroportuaria recupere su plena capacidad operativa.

Según Avianca, la reactivación permitirá restablecer la conectividad de Pereira con Bogotá y Medellín y complementar la conexión aérea que mantiene el Eje Cafetero con otras ciudades del país y su red internacional.

“La seguridad de nuestros pasajeros y colaboradores es la condición que guía cada paso de esta reactivación”, señaló Ángela María Orozco, vicepresidenta senior de Asuntos Corporativos de Avianca, quien agregó que el aumento de la operación se realizará de manera gradual y en coordinación con la autoridad aeronáutica.

Flexibilidad para pasajeros afectados

Avianca informó además que mantiene medidas de flexibilidad para los pasajeros que tuvieron vuelos afectados entre el 10 y el 30 de agosto desde o hacia Pereira, Armenia, Cali y Quibdó, las cuatro ciudades impactadas por los sismos.

La operación hacia Pereira se retomará bajo las condiciones técnicas y de seguridad certificadas por la Aeronáutica Civil y estará sujeta a la recuperación progresiva de la capacidad operativa del Aeropuerto Internacional Matecaña.