Pereira parece una zona de guerra, no creo que haya lugar seguro: Periodista Luz Helena Fonseca

La periodista Luz Helena Fonseca pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre la preocupante situación que están viviendo todos los ciudadanos de Pereira por cuenta de las destrucciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto.

Fonseca, quien se encontraba en Pereira el día del terremoto por cuestiones laborales, afirmó que toda la ciudad quedó afectada. “Lo que pasó acá no tiene nombre”.

Detalló que la situación es bastante trágico, pues según dijo, allá no pasa como en otras noticias que uno va por sectores y se ven las afectaciones, es toda Pereira, toda Pereira se cayó.

“Se cayeron las oficinas de Comfamiliar Risaralda, el área administrativa. En Comfamiliar, en todo el departamento, trabajan dos mil personas. Se desplomó la clínica”, contó.

Asimismo, alertó que más allá de las afectaciones económicas o de infraestructura, también hay un tema pendiente que tiene que ser la salud emocional de los pereiranos porque se les cayó todo.

“Conozco muchas personas, compañeros de trabajo que perdieron la casa y también la oficina, entonces es verdad Pereira parece una zona de guerra, es muy lamentable lo que está pasando acá y es muy triste que los días pasan y siente uno que que no cambia nada”, reveló Fonseca.

De este modo, expresó preocupación por la falta de ayudas por parte del Gobierno, destacando que luego de un mes de la tragedia, la Clínica sigue atendiendo en carpas y sin ninguna garantía.

“La caja de compensación no le puede, por ley, inyectar recursos económicos a la reconstrucción de la clínica, porque los recursos de la caja son para los trabajadores. Pero la realidad actual de Pereira es que hay un desbordamiento institucional de la capacidad institucional. Yo no he parado de trabajar desde el diez de agosto cuando fue el terremoto, buscando alternativas para atender una mano a las personas, la capacidad institucional, pero es muy difícil. Pereira está atendiendo a Pereira”, afirmó.

Incluso, reveló que tuvieron que buscar ayuda de pereiranos que están fuera de la ciudad para que “porque aquí no hay plata, aquí no hay empleo, aquí no hay construcciones fijas, acá ustedes levantan la mirada y lo primero que es una grieta, yo no creo que haya un lugar seguro en este momento en Pereira que ustedes digan se salvaron del terremoto”.