El Hernán Ramírez Villegas quedará fuera de servicio durante lo que resta de 2026

Pereira

El terremoto del pasado 10 de agosto sigue generando consecuencias para Pereira. Según la información conocida a través del Deportivo Pereira, la Corporación Deportiva de Pereira, Cordep, notificó que el estadio Hernán Ramírez Villegas no podrá ser utilizado durante lo que resta de este año.

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La medida significa que el principal escenario deportivo de la ciudad permanecerá sin actividades y no podrá recibir ningún tipo de evento, ya sea deportivo o cultural, mientras avanzan las evaluaciones y las intervenciones necesarias para determinar sus condiciones de seguridad.

Uno de los principales afectados será el Deportivo Pereira, que deberá definir una nueva sede para disputar sus partidos como local durante este semestre y, de acuerdo con la situación, los compromisos tendrían que jugarse fuera de la ciudad.

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Por ahora, el Hernán Ramírez Villegas se suma a las consecuencias que el terremoto continúa dejando en Pereira, mientras se espera que las autoridades determinen las obras necesarias para recuperar este escenario y establecer cuándo podrá volver a abrir sus puertas.