Cien años de soledad: cuando una historia también mueve la economía de Colombia

Se estrena el tráiler oficial de la segunda temporada de "Cien años de soledad"

Durante años, Cien años de soledad fue una historia que los colombianos llevaron en los libros. Ahora, la adaptación de Netflix deja también una cifra que muestra el movimiento económico que puede generar una producción audiovisual: más de $525 mil millones de pesos de impacto en la economía colombiana entre sus dos partes.

La cifra, entregada por Netflix, corresponde al impacto de la producción en el PIB e incluye tanto el gasto directo para realizar la serie como el efecto generado a lo largo de su cadena de suministro.

¿Qué significa esa cifra?

Que hacer Cien años de soledad implicó mucho más que contratar actores y equipos de producción. La serie necesitó trabajadores, hoteles, restaurantes, empresas de transporte, proveedores de equipos, constructores, artistas y técnicos.

Solo durante la segunda parte, la producción empleó a más de 850 personas y trabajó con 970 proveedores y negocios locales en más de 15 departamentos. Entre ellos hubo empresas de construcción y escenografía, hotelería, transporte, logística, alimentación, alquiler de equipos e iluminación, efectos visuales y postproducción.

Uno de los ejemplos más claros está en el sector hotelero: durante la segunda parte se requirieron 154.888 noches de hotel, una demanda que representó ingresos para establecimientos vinculados a las zonas de producción.

Tolima, el territorio donde se construyó Macondo

Tolima fue uno de los principales escenarios de la serie. Allí se construyó Macondo, el set utilizado durante las dos temporadas, y la segunda parte se rodó durante 190 días en el departamento.

La dimensión de la producción también se refleja en sus espacios, pues las locaciones utilizadas durante la serie ocuparon 560.000 metros cuadrados, mientras que los sets construidos para la segunda parte alcanzaron los 16.623 metros cuadrados, cada rincon una representación e ingreso económico para las comunidades.

A esto se suman 30.000 prendas confeccionadas para la segunda parte, que llevaron a 70.000 el total de prendas utilizadas en las dos partes, y la participación de 227 músicos.

El impacto económico creció con la segunda temporada

Según Netflix, el impacto económico acumulado de las dos partes de la serie más que duplicó el registrado al cierre de la primera parte.

La producción también recibió el Certificado de Inversión Audiovisual (CINA), un incentivo administrado por Proimágenes Colombia que contempla un descuento tributario equivalente al 35 % del gasto en servicios audiovisuales realizados en el país.

El dato de los $525 mil millones, entonces, no corresponde únicamente al dinero destinado a producir la serie. De acuerdo con la metodología señalada por Netflix, también refleja el movimiento generado alrededor de la producción: empleos, contratación de proveedores y demanda de servicios en diferentes regiones del país.

En otras palabras, mientras Macondo tomaba forma para llegar a las pantallas, la producción también puso a trabajar una cadena de negocios y trabajadores colombianos.