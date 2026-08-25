Proyecto de MinEducación permitiría contratos con iglesias y privados para operar colegios públicos. Fotos: Getty Images y suministrada.

Este es el documento del proyecto de decreto del Ministerio de Educación que modificaría artículos del Decreto 1075 de 2015, en donde plantea que privados puedan dirigir, administrar y operar colegios oficiales hasta por 12 años con personal bajo régimen laboral privado.

También contempla contratos con iglesias y confesiones religiosas para desarrollar estrategias pedagógicas en establecimientos de educación pública.

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