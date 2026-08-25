Proyecto de MinEducación permitiría contratos con iglesias y privados para operar colegios públicos
Este es el documento del proyecto de decreto del Ministerio de Educación que modificaría artículos del Decreto 1075 de 2015, en donde plantea que privados puedan dirigir, administrar y operar colegios oficiales hasta por 12 años con personal bajo régimen laboral privado.
También contempla contratos con iglesias y confesiones religiosas para desarrollar estrategias pedagógicas en establecimientos de educación pública.
Noticia en desarrollo.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Alisson Torres
Comunicadora Social - Periodista Audiovisual egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia...