Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 5 de octubre de 2026

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela. Aunuqe el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa internacional es utilizada de forma habitual.

Por esto es que el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 5 de octubre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Dólar hoy

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este lunes 5 de octubre se ubicará en 871,36 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 2 de octubre de 2026 permite entender que la moneda local puede tener un movimiento decreciente en comparación con la divisa internacional.

La entidad pública, además fija la tasa oficial del dólar junto al de otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este viernes:

Euro (EUR): 981,17 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 129,97 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,73 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,39 bolívares (VES).

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Banco de Venezuela

Además el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Mercantil:

Compra: 867,24 // Venta: 866,58

Banco Venezolano de Crédito:

Compra: 862,58 // Venta: 925,00

Banesco:

Compra: 936,29 // Venta: 946,00

BBVA Exterior:

Compra: 915,08 // Venta: 888,22

BBVA Provincial:

Compra: 866,15 // Venta: 889,22

Otras instituciones:

Compra: 887,70 // Venta: 905,50

Es importante que recuerde que estas tasas corresponden a los valores publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte.

Para la jornada de este lunes, el barril de Brent abrió con una cotización de 101,61 dólares, lo que representa un decrecimiento del 0,59% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 103,39 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 100,67 dólares.

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SAIME

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) es el organismo encargado de gestionar en Venezuela los procesos relacionados con la identificación de los ciudadanos, migración y extranjería. Entre sus funciones se encuentran diferentes trámites vinculados con:

Documentos de identidad.

Pasaportes.

Procedimientos migratorios.

El organismo también cuenta con una plataforma digital mediante la cual los ciudadanos pueden consultar información y adelantar determinados trámites sin necesidad de acudir inicialmente a una oficina física.

Para conocer los requisitos, procedimientos y servicios disponibles, los usuarios pueden ingresar al portal oficial del SAIME⁠.

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