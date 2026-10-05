Avianca refuerza su operación con más de 4.600 vuelos durante la semana de receso

Durante la semana de receso escolar, Avianca reforzó su operación con más de 4.600 vuelos y una oferta superior a los 800.000 asientos, con el propósito de atender el incremento en el número de viajeros durante estos días.

De acuerdo con la aerolínea, esta operación especial se mantendrá hasta el 12 de octubre, periodo en el que se espera un aumento en el flujo de pasajeros hacia diferentes destinos nacionales e internacionales.

Entre los destinos nacionales con mayor demanda se encuentran Santa Marta, Cartagena, San Andrés, Medellín, Riohacha, Popayán y Leticia, ciudades que concentran buena parte de las preferencias de los viajeros durante esta temporada.

En cuanto a los destinos internacionales, Ciudad de México, Cancún, Madrid, Buenos Aires, Asunción, San Juan, Nueva York, Lima y Santiago de Chile se encuentran entre los lugares con mayor demanda por parte de los pasajeros.

Con este refuerzo, la aerolínea busca responder al movimiento de viajeros generado por la temporada de receso escolar y facilitar la conectividad durante estos días.