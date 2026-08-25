Wilmar Mejía fue declarado insubsistente como director de la UIAF; él había presentado la renuncia

Wilmar Mejía y logo de la UIAF. Fotos: X de Wilmar Mejía y la UIAF.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a Wilmar Mejía, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) desde abril de este año, tras la salida de Jorge Lemus.

La UIAF es una de las entidades más importantes del Estado, pero su labor es silenciosa. Se encarga de rastrear las transferencias financieras para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Mejía ya había presentado su renuncia y estaba a la espera de entregarle al nuevo director. “Me dirijo a usted con el propósito de presentar, de forma voluntaria, mi renuncia al cargo de Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con efectividad desde el momento en que usted así lo determine”, se lee en la carta conocida en primicia por esta emisora.

En la misiva agregó que estaba dispuesto a realizar un empalme.

“Me pongo a disposición del nuevo Gobierno para efectuar el proceso de empalme en la forma y términos que usted disponga, garantizando la continuidad de las operaciones de inteligencia financiera y el cumplimiento de los compromisos ante el Grupo Egmont y el GAFILAT”, señaló.

¿Quién lo reemplazará?

Martha Luz Reyes será la nueva directora de la UIAF, según lo reveló Julio Sánchez Cristo en 6AM W. Así lo dio a conocer el presidente Abelardo de la Espriella a la fiscal general Luz Adriana Camargo, al vicepresidente José Manuel Restrepo y otros organismos judiciales.

Reyes es abogada, exprocuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia y exfuncionaria de la Fiscalía.