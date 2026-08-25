Contraloría despidió 349 funcionarios de planta temporal que vigilan regalías por falta de dinero

La Contraloría General despidió a 349 funcionarios de la planta temporal que vigilan el Sistema General de Regalías por falta de dinero.

Así quedó establecido en la resolución: “Finalización de la permanencia de los servidores de la planta temporal: dar por finalizada, a partir del 01 de septiembre de 2026, la permanencia de los servidores que, a la fecha, se encuentren vinculados en los empleos que conforman la planta global de duración temporal de la Contraloría General de la República para la vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías”.

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“La Entidad a la fecha 31 de julio 2026, solo puede contar con el saldo de presupuesto disponible que tiene a esta misma fecha por valor de $23.324.402.576 presupuesto que solo alcanza para atender los gastos de personal por lo laborado del mes de agosto 2026 y los que demandan las liquidaciones definitivas de prestaciones sociales de todos los funcionarios”, señala la resolución.

En total, el saldo de presupuesto disponible a 31 de agosto es de solo $ 3.437 millones de pesos.

Es decir, no hay recursos para continuar con esa planta temporal porque depende de los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda para el Sistema General de Regalías.

“A partir de las circunstancias anteriormente descritas, atendiendo el comportamiento efectivo del recaudo, la disponibilidad presupuestal existente y la necesidad de garantizar una adecuada y responsable ejecución de los recursos asignados, no resulta financieramente procedente mantener la permanencia de los servidores que actualmente desempeñan los empleos que conforman la planta global de duración temporal creada mediante el Decreto Ley 2651 de 2022″, se lee en el documento.

Contraloría alertó al Gobierno de esta situación

El pasado 3 de agosto, el ente de control alertó que el Sistema General de Regalías enfrentaba una reducción significativa de ingresos mientras disminuía la capacidad de inversión.

“Dado que los ingresos del Sistema General de Regalías dependen principalmente de la explotación de hidrocarburos y minerales, la disminución de estos recursos impacta a 1.030 municipios, los 32 departamentos y a entidades de orden nacional que, en este segundo semestre, dejarán de recibir estos recursos destinados a la ejecución de proyectos, lo que genera insuficiencia de caja en múltiples entidades territoriales y pone en riesgo obras, pagos a contratistas y servicios esperados por las comunidades”, afirmó el ente de control en ese momento.

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A ello agregó: “Esta situación también genera un riesgo institucional para la Contraloría General de la República, en la medida en que la financiación de la planta de personal especializada en la vigilancia y control de los recursos del Sistema General de Regalías depende de estos mismos recursos. Una reducción de dicha fuente de financiación limitaría la capacidad operativa de este organismo de control para ejercer la vigilancia oportuna y efectiva sobre la gestión de estos fondos públicos”.