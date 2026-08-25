Dólar HOY 25 de agosto 2026 en Colombia: el peso colombiano mantiene la cercanía a los 3.000 COP

Imagen de la moneda colombiana tomada de Getty Imagenes (Crédito: Jose Arbelaez - Fotografía) // imagen de la bandera de Colombia tomada de Getty Imagenes (Crédito: Manuel Augusto Moreno) // imagen de las personas tomada de Getty Imagenes (Crédito: Organic Media)

El dólar americano es la moneda de referencia para gran parte del comercio internacional y desempeña un papel clave en las transacciones de compra y venta de productos como el petróleo, el café, las flores, el carbón y el oro. Por ende, las variaciones en su cotización influyen en distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por inversionistas, empresas y ciudadanos.

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Dólar americano

Para la jornada del martes 25 de agosto 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.056,51 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Valor que frente al reporte del 24 de agosto de 2026 permite entender que la moneda ha tenido una variación a favor de la divisa estadounidense.

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Cambio de dólar a peso colombiano

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Para la jornada de esta jornada, así se encuentran las cotizaciones de las principales ciudades del país:

Bogotá D.C:

Compran a $3.100 - No se están realizando operaciones de venta.

Medellín:

Compran a $3.240 - No se están realizando operaciones de venta.

Cali:

Compran a $3.200 - No se están realizando operaciones de venta.

Cartagena:

Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Cúcuta:

Compran a $3.140 - No se están realizando operaciones de venta.

Pereira:

Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Debido a la fuerte caída del dólar frente al peso colombiano registrada en los últimos días, algunas casas de cambio han suspendido temporalmente las operaciones de venta de la divisa. Sin embargo, recuerde tener en cuenta que el precio de venta suele ser superior al precio de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas ofrecidas por diferentes casas de cambio antes de realizar cualquier operación relacionada con el cambio de divisas.

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Precio euro

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.567,70 pesos colombianos. En comparación al reporte anterior, la divisa registró una baja de $9,30 pesos colombiano, lo que representa una variación del -0.26%.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, abrió este 25 de agosto de 2026 con una cotización de 82,19 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró una pérdida del 3.32%. Durante el día, se espera que alcance un precio máximo de 85,84 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 81,82 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para este martes 25 de agosto de 2026, el barril de Brent abrió con una cotización de 87,99 dólares, lo que representa una baja del 2.82% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que alcance un precio máximo de 91,28 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 87,34 dólares.

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Bitcoin hoy dólar

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para hoy, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 78.350 dólares, lo que representa una variación de -241 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda decrece un 0,31%.

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