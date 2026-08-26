Precio y cotización del dólar en Venezuela para HOY 26 de agosto de 2026

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela. A pesar de que, el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa internacional es utilizada de forma habitual.

Por ello, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este miércoles 26 de agosto de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Banco Central de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este miércoles se ubicará en 787.51 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar estadounidense.

Valor que, frente al reporte del 25 de agosto de 2026 permite entender que la moneda local ha tenido un movimiento decreciente en comparación con la divisa internacional.

La entidad pública la tasa oficial del dólar junto al de otras divisas internacionales, establecidas de la siguiente manera:

Euro (EUR): 919,15 bolívares (VES).

919,15 bolívares (VES). Yuan Chino (CNY): 117,21 bolívares (VES).

117,21 bolívares (VES). Lira turca (TRY): 16,37 bolívares (VES).

16,37 bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 9,43 bolívares (VES).

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Banco de Venezuela

A parte de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

BBVA Provincial:

Compra: 785,06 // Venta: 785,05

Banesco:

Compra: 817,53 // Venta: 843,57

Banco Nacional de Crédito BNC:

Compra: 785,75 // Venta: 804,33

Banco Mercantil:

Compra: 799,27 // Venta: 785,07

Banco Venezolano de Crédito:

Compra: 785,05 // Venta: 797,89

Otras instituciones:

Compra: 830,78 // Venta: 852,99

Es importante que tenga en cuenta que estas tasas corresponden a los valores de referencia publicados por el BCV. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este lunes, el barril de Brent abrió con una cotización de 86,51 dólares, lo que representa una baja del 0.87% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que alcance un precio máximo de 86,64 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 84,59 dólares.

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Consulado de Venezuela en Bogotá

Los documentos necesarios para solicitar una visa en Colombia varían según el tipo de permiso que se desee obtener. En la actualidad, los ciudadanos extranjeros pueden acceder a tres tipos de visa:

Visa de visitantes (Tipo V): no otorga residencia y está destinada a estancias cortas o temporales en el país. Visa de migrante (Tipo M): dirigida a quienes deseen establecerse temporalmente en el país. Permite trabajar y tiene una vigencia máxima de tres años. Visa de residencia (Tipo R): permite vivir de manera permanente en Colombia y otorga un permiso para trabajar sin restricciones.

Desde el 1 de junio de 2023, la Visa residencia (Tipo R) también esta disponible para las personas que acumulan cinco años o más con Permiso Especial de Permanencia (PEP) o Permiso por Protección Temporal (PPT).

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