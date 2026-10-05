Salario mínimo 2027: ¿En cuánto quedaría si sube solo un dígito? Cifra tras reunión de concertación

La concertación para el salario mínimo 2027 será la primera tras el cambio de gobierno y marcará de entrada cuál será el tono de las decisiones más trascendentales del ejecutivo en materia económica.

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Bajo el mandato de Abelardo De la Espriella, se espera que la determinación en materia salarial sea más austera que el último incremento decretado por Gustavo Petro (23 %), además, con un enfoque claro en el sustento técnico y el saneamiento de las finanzas estatales.

Tras el primer encuentro de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL), el pasado primero de octubre, con participación del Gobierno y representantes de los sectores, la fotografía indica la posibilidad de un diálogo efectivo.

¿En cuánto quedaría el salario mínimo si sube un dígito?

En el marco del inicio formal de la CPCPSL para la definición del salario mínimo 2027, se han conocido perspectivas de análisis que ubican el incremento en una cifra ligeramente por encima de las previsiones de la inflación anual.

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Con inflación anual prevista cerca del 7 %, y la cifra de productividad que suele sumar cerca de un punto porcentual, se cree que la discusión podría rondar entre un 8 % y un 9 %, dependiendo de factores que alteran el consumo en los hogares, como el fenómeno de El Niño.

Teniendo en cuenta dichos valores y un aumento similar para el auxilio de transporte, el cálculo sería así:

Salario mínimo actual: $1′750.905 + 249.095 auxilio transporte = $2′000.000.

$1′750.905 + 249.095 auxilio transporte = $2′000.000. Salario mínimo con aumento del 8%: 1.890.977 + 269.023 auxilio de transporte = $2′160.000.

+ 269.023 auxilio de transporte = $2′160.000. Salario mínimo con aumento del 9%: 1.908.486 + 271.514 auxilio de transporte = $2′180.000.

¿Qué sigue en la negociación del salario mínimo 2027?

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, tras la primera reunión de la mesa de concertación para el salario mínimo 2027, se acordó una hoja de ruta según la cual los sectores involucrados tienen hasta el 9 de octubre para presentar comentarios y observaciones.

Posteriormente, la siguiente reunión de la Comisión, tras revisar estas observaciones por parte de la mesa técnica y jurídica, será el próximo martes 13 de octubre de 2026.

La concertación para el aumento debe resolverse a más tardar el 15 de diciembre. La fecha límite según la ley (278 de 1996) que tiene el Gobierno para decretar el salario mínimo en Colombia es el 30 de diciembre.

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